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第5子妊娠の辻希美「不妊治療をしてきていました」懐妊に喜び

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 辻希美が3日、第5子を妊娠したことを報告した
  • 「病院の方にも通って、不妊治療をしてきていました」と告白
  • 「もう諦めた方がいいんだなっていうふうに思っていた」と明かした

◆辻希美、YouTubeで第5子妊娠を報告

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  • （左から）辻希美、杉浦太陽 （C）ORICON NewS inc.
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