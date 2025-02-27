お笑い芸人のやす子（26歳）が、2月26日に放送されたトーク番組「あちこちオードリー」（テレビ東京系）に出演。前回出演していた頃より「給料とかもたぶん200倍くらいになった」と語った。やす子とオズワルドが番組のゲストとして登場し、やす子は2022年に番組に出演して以来のゲストと紹介されている。「24時間テレビ」のマラソンランナーを務め、2024年の年間TV出演本数ランキングでは女性芸人部門で1位になるなど活躍して