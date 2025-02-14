2月12日夜に発表されたKAT-TUNの年度末解散。メンバーの亀梨和也（38）は所属のSTRATO ENTERTAINMENTを退所し、上田竜也（41）と中丸雄一（41）は個人で残るという。【もっと読む】旧ジャニーズファン大荒れ！中丸雄一復帰の火消しかその逆か？同日にぶつけたWEST.桐山照史と狩野舞子の“挑発”結婚報告当初は6人で始まったグループだったが、2010年に赤西仁（当時26）が脱退して5人に、13年に田中聖（当時27）が脱退して4人に