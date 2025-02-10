サッカー明治安田J2リーグのブラウブリッツ秋田は16日日曜日に新たなシーズンの開幕を迎えます。初めての試みはキャプテンの3人制。キャンプ先の四国・高知からリモート形式で吉田謙監督やキャプテンたちが新たなシーズンへの決意を語りました。（取材協力:高知放送）年明けの1月6日から高知県で新シーズンに向けたキャンプを行ってきたブラウブリッツ秋田。今シーズンは「副キャプテン