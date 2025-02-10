お笑い芸人・江頭２：５０が１０日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「エガちゃんねるＥＧＡ−ＣＨＡＮＮＥＬ」を更新した。江頭は動画内で、同チャンネル、ファミリーマート、日清食品のコラボで今月４日から発売されたカップラーメンが高額転売されていることに怒り心頭。「どいつもこいつもふざけやがって！転売するなって言っただろ！」と訴えた。カップラーメンは「江頭２：５０監修激辛豚骨ラーメン」と「ブリーフ