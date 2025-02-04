結婚後の旧姓の通称使用内閣府は4日、「男女共同参画社会に関する世論調査」の結果を発表した。結婚して戸籍上の姓が変わった場合、働く際に旧姓の通称使用を希望するかどうかを2択で尋ねる質問に「使用したいと思う」が43.3％、「使用したいと思わない」55.2％だった。「使用したい」は2023年公表の前回調査より4.2ポイント増加。年代別では30代が57.8％で最も高かった。選択的夫婦別姓制度の賛否については、法務省が所管す