¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëÄ«¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÎÂè86ÏÃ¤¬2·î3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ«¥É¥éºÇÄã»ëÄ°Î¨¹¹¿·´Ö¶á¡Ä¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î¡È¥¨¥°¤¤¥¯¥Þ¡É2024Ç¯9·î30Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢Êª¸ì¤Î½ª·ë¤Þ¤Ç¤Ï¤ä2¤«·î¡£½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤Ê¤«¡¢ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¿·¿ÍÊªÁê´Ø¿Þ¡×¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÃæÂ¼¥¢¥ó¡¢ßÀÅÄ¥Þ¥ê¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¥­¥ã¥¹¥È¤âÅÐ¾ì¡£º£¸å¤Ï´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¶ËÜ¤¬¡¢°å»Õ¤È´µ¼Ô¤Î´Ö¤ÇÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤¬ÉÁ¤«