¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÅÏî´½í¤µ¤ó¤Î¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¡ÖÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç?ÇúÆ­?¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃÂêºî¤È¤·¤ÆÈ¯ÇäÆü¡Ê£±·î£²£¹Æü¡ËÁ°¤«¤é¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Î¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£È¯ÇäÁ°¤«¤é½ÅÈÇ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï½ñÅ¹¤ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÆþ¼ê¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ç¡Ö£²·î¾å½Ü¤«¤é²¼½Ü¤ÎÈ¯Á÷¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò?Å¾Çä¥ä¡¼?¤¬Í½ÁÛ¤·¤¿¤Î¤«¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¤ÏÄê²Á£±£¹£¸£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤ÎÆ±ºî¤¬£³£°£°£°±ß°Ê¾å