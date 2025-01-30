Ｆ１界の新星、アンドレア・キミ・アントネッリ（１８）が運転免許試験に合格/Rudy Carezzevoli/Getty Images（ＣＮＮ）自動車レースの世界最高峰フォーミュラワン（Ｆ１）のオーストラリアグランプリでメルセデスからデビューする日をわずか６週間後に控え、Ｆ１界の新星、アンドレア・キミ・アントネッリ（１８）が運転免許試験に合格した。アントネッリは７回の世界王者に輝いたルイス・ハミルトンがフェラーリ移籍を決めたこと