¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Î¾®ÇäÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤·¤Ä¤³¤¤¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿40Âå½÷À­¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¼¹Ù¹¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÊ¸¡§¿¿Æé¥ê¥¤¥µ¡Ë¡ÖºÇ¶á¤Î¥Á¥ç¥³ÃÍ¾å¤¬¤ê¤ÎÃæ¡¢¥Á¥ç¥³¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¥×¥é¥¤¥¹¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢ÃÍ¾å¤²Á°¤Î¥×¥é¥¤¥¹¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤¢¤ëÃËÀ­µÒ¤¬¡Ø¹ØÆþ¤·¤¿¥ì¥·¡¼¥È¤ÈÉ½¼¨²Á³Ê¤¬°ã¤¦¡Ù¤È¤Î¤³¤È¤Ç¥ì¥¸¤ËÊ¸¶ç¤ò