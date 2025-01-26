¥¿¥ì¥ó¥È¡¦MEGUMI¤«¤é¡ÖÀäÂÐ¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸å²¡¤·¤µ¤ì¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤Ï¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡¢¶»°Ï129㎝¤ÎM¥«¥Ã¥×¤Î¸½Ìò¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¤â¤â¤»¤â¤â¤µ¤ó¡Ê31ºÐ¡Ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ÏÊÝ°é»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤À¤¬¡¢¤½¤Îµ¬³Ê³°¤Î¥Ð¥¹¥È¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤Îº¤Æñ¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛÌó15Ëü±ß¤¹¤ëM¥«¥Ã¥×¤Î²¼Ãå¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤â¤â¤»¤µ¤ó ¡Ö½÷»Ò¤âÃË»Ò¤â¡¢ÀèÀ¸¤â¡¢³¹¤Ç¤¹¤ì°ã¤¦¿Í¤â¡¢»ä¤Î