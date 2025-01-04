ケニアの村の茂みに、リング状の「宇宙物体の断片」が落下（ＣＮＮ）ケニア南部マクエニ郡のムクク村でこのほど、巨大な高温の物体が空から落下してくる出来事があった。ケニア国営放送が地元住民の話として伝えた。ケニア宇宙機関が直ちに調査を開始している。物体が落下してきたのは１２月３０日午後。ケニア宇宙機関（ＫＳＡ）は１月１日の声明でこの物体に触れ、「宇宙物体の断片」と特定されたと明らかにした。ＫＳＡが人里