廃坑の出入り口に配備された警官や民間の警備員/Denis Farrell/AP（ＣＮＮ）南アフリカ北西州にある金鉱山の廃坑で、違法採掘者数百人が水や食料の供給を断たれたまま地下で身動きできなくなっている状況をめぐり、プレトリアの高裁が坑内にいる全員の脱出を認めるべきとする仮命令を出し、出口をふさいではならないと言い渡した。地元放送局のＳＡＢＣが伝えた。地下で何カ月も過ごすことのある違法採掘者は、警察によって水や食