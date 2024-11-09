閣議に臨む石破首相＝8日、首相官邸防衛力強化の財源となる法人、所得、たばこの3税の増税を巡り、与党内から実施に慎重な声が上がっている。衆院選の大敗を受け、増税が来夏の参院選に悪影響を与えるとの見方が広がっているためだ。それに加え、政権運営で鍵を握る国民民主党をはじめ、野党は反対の姿勢が目立つ。石破茂首相は増税開始時期の年内決着を明言したが、財源の確保に暗雲が漂っている。政府は2022年、ロシアのウク