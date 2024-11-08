大手量販店「ドン・キホーテ」は、なぜ、快進撃を続けるのか。親会社である株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（以下、PPIH）が公表する「財務・業績情報」によれば、2024年6月期の決算時点で、国内外の事業を合わせた売上高は前年比8.2％増の2兆950億円。店舗数は、国内だけでも632店舗を誇る。Amazonで『ドンキはみんなが好き勝手に働いたら2兆円企業になりました』を見るその内外から、PPIHに