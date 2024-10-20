記事作成時点で広く使われているHTMLレンダリングエンジンは、ChromeやEdgeの「Blink」、Safariの「WebKit」、Firefoxの「Gecko」の3種に絞られています。ごく少数の大企業や団体がウェブの将来の決定権を握る状況を打破するべく、「ゼロから書かれた新しいウェブエンジン」として「Gosub」の開発が進められています。Gosub Web Browser Enginehttps://gosub.io/Gosubは開発の初期段階で、現時点ではHTMLパーサーが「HTML5を正しく