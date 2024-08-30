初音ミクと中村獅童さんが競演する歌舞伎作品「超歌舞伎 〈CHO-KABUKI〉Powered by IOWN『今昔饗宴千本桜 Expo2025 ver.』」が、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）で上演される。日本電信電話株式会社(NTT)や、この公演に制作協力で参画しているクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が発表した。【参考】過去の上演作品より ©超歌舞伎 Powered by NTT超歌舞伎関連記事の一覧はこちらこの公演では、2025年5月24