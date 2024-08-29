ガソリンの価格差が生まれる理由とは？自分が住んでいる地域ではリッター160円台後半なのに、別の地域では170円台半ばであるなど、地域によるガソリンの価格差を感じたことがある人も多いことでしょう。また、同じ地域内でもガソリンスタンドによって微妙に価格が変わります。なぜガソリンの価格は地域やお店によって異なるのでしょうか。ガソリン価格が地域やお店で違う理由とは？ガソリン価格の内訳は「ガソリン本体