お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。恒例となっている企画「１人賛否」で、元・雨上がり決死隊の宮迫博之が告知していた５年ぶり地上波放送が中止になったことに触れた。「１人賛否」は話題になっている出来事やニュースを「賛否」両論で取り上げる企画。粗品は、宮迫の告知、千葉テレビの「放送の予定はない」とのコメントまで引用し一連の流れを解説。「なんでやろ？」と率直に感