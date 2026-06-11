ブラックマヨネーズ・吉田敬（52）が10日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜1・09）に出演。妻の元職業などを明かした。この日の電話相談は20代女性の研修医からで、職場の“お局”看護師が指示を聞いてくれず、年上の人に言うことを聞いてもらうにはどうしたらいいかと悩むものだった。吉田は「看護師さんの世界も、やっぱりちょっと難しいところも多いみたいやね」と語り、「嫁さんも元看護師で、弟も元看護