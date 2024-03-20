パリ五輪の男女バスケットボールの組み合わせ抽選会が現地時間19日（日本時間20日）にスイス・ミースで行われ、第4ポッドだった男子日本代表はフランス、ドイツと同じB組。第3ポッド女子日本代表は米国と同じC組となった。男子米国代表として3度の金メダルを獲得したカーメロ・アンソニー氏、06年W杯でオーストラリアに初優勝をもたらしたペニー・テイラー氏の2人がゲストで抽選した。女子は第3ポッドの最後となった日本は米