３月28日の第１回口頭弁論を迎えようとしている、『ダウンタウン』松本人志の性加害疑惑訴訟。『週刊文春』に書かれた内容が「極めて杜撰な取材活動に基づくもの」と訴状で主張、５億5000万円の損害賠償を求めている。元検事の若狭勝弁護士は23日に「【松本人志】5.5億円訴状を若狭分析！裁判は松本さん不利」という動画を投稿。「はっきりと訴状には記載されていないんですが」と前置きしたうえで「（松本側が）問題としているの