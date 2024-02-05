昨年のドラフト会議で横浜DeNAベイスターズに1位指名され入団を果たした度会隆輝（21）。父は東京ヤクルト一筋でプレーし、現在は東京ヤクルトスワローズベースボールアカデミーでヘッドコーチを務める博文氏（52）、兄は社会人野球のJPアセット証券でプレーする基輝氏という“野球サラブレッド”だ。【画像】熱愛が噂される“野球サラブレッド”の度会と父・博文氏の写真を見る度会隆輝（横浜DeNAベイスターズ公式HPより）大物