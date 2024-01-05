レイカーズのロッカーでも大谷の契約が話題に大谷翔平投手がドジャースと結んだ北米プロスポーツ史上最高額の契約が与えた衝撃は、野球界だけではない。10年総額7億ドル（約1013億円）に、同じ米カリフォルニア州ロサンゼルスに本拠地を置く、NBAのレイカーズの選手も驚きの声を上げたという。大谷は昨年12月9日（日本時間10日）にドジャースとの合意を自身のインスタグラムで発表。3日後の11日（同12日）にドジャースも正式発