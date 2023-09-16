審判団の1人が欠場、何らかのアクシデント発生か米大リーグのエンゼルスは15日（日本時間16日）、本拠地でタイガースと戦っているが、この試合で異変が起きた。内野グラウンドを見渡すと、走者なしの状況で二塁塁審が不在。米ミシガン州地元紙「デトロイト・ニュース」のクリス・マッコスキー記者のX（旧ツイッター）によると、審判団の1人が欠場することになったといい、「理由は明かされていない。今夜のエンゼルス―タイガ