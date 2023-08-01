◇インターリーグエンゼルスーブレーブス（2023年7月31日アトランタ）エンゼルス・大谷翔平投手（29）が31日（日本時間8月1日）、敵地アトランタでのブレーブス戦に「2番・DH」で先発出場。第4打席で2打席連続となる安打を放った。2点リードの7回、先頭で2番手左腕・ミンターが投じた外角球を拾い、体勢を崩されながらも片手一本で右前へ運んだ。初回の第1打席は死球、第2打席は申告敬遠、第3打席は右前打だった。打席