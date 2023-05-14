4yuuu編集部が実際に買ってよかったDAISO(ダイソー)の商品をピックアップ！今回は、他のお店で買うと高そうなクオリティの高い家電グッズをご紹介します。出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/night-lamp-home-decor-on-locker-426853312【ダイソー】ハイクオリティな電気製品?ラウンドスタンドライトDAISO(ダイソー)の「ラウンドスタンドライト USB/乾電池 両用」は、デスク周りでの使用にピッタリなルームライト