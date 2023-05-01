食楽web いよいよゴールデンウイーク（GW）です！2023年のGWは外出自粛要請や規制もないので、旅行をはじめお出かけの計画を立てている人も多いのでは？ 今回は、韓国系グルメやスイーツの専門店が軒を連ねる人気の街・東京の新大久保をピックアップ。グルメトレンド発信地として人気の新大久保の「食べ歩きグルメ」を5つご紹介します。GW中にぜひ行って楽しんでみてください。 甘辛タレで食べる韓国式