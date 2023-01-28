大横綱に対する「評価」は――。元横綱白鵬・宮城野親方（３７）の引退相撲が２８日、東京・両国国技館で開かれ、各界の著名人も多数出席した。好角家として知られるミュージシャンのデーモン閣下は「何回か（力士の）断髪をしたことがあるけど、白鵬となると雰囲気が違う。こちらも襟を正す感じ。長い大相撲の歴史の中でも歴史に残る大横綱。敬意を表さなければならない」と神妙な面持ち。「土俵の上での成績がクローズアップ