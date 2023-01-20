１８日放送のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」では企画「身代わり数珠つなぎカラオケ」の完結編が放送された。「千葉県の山奥のカラオケボックスに閉じ込められた芸人が、身代わりを電話で呼びだし、その人物が自分のカラオケ得点を上回らなければ脱出できない」とのルール。最初に捕らわれたナダルが、普通に呼んだだけでは誰も来ないため、「米倉涼子」「羽振りのいい社長」らとパーティーをしているとの嘘でおびき寄せ、この