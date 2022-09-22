格闘技イベント「超（スーパー）ＲＩＺＩＮ」（２５日、さいたまスーパーアリーナ）でのエキシビションマッチで、朝倉未来（３０）と対戦するボクシング元世界５階級制覇王者フロイド・メイウェザー（４５＝米国）が２２日、公開練習を行った。メイウェザーは開始予定時刻に現れず、ＡＢＥＭＡ格闘ＴＩＭＥＳの公式ツイッターは「寝坊につき公開練習に大遅刻中」と説明。すると１時間８分ほど遅れてやって来たが、何事もなかっ