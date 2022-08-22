米ゴルフBMW選手権3日目のワンシーン米男子ゴルフプレーオフ第2戦・BMW選手権はパトリック・カントレー（米国）が通算14アンダーで逃げ切り、昨年に続く大会連覇を達成した。熱戦の中で、3日目に繰り広げられた名手とキャディーのやり取りにPGAツアーが注目。その結末に米ファンからは「永遠に学ばない」「キャディー信じて」といった声が上がっている。注目を集めたのは、メジャー3勝を含むツアー通算12勝の実績を誇るジョー