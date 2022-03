ウクライナ国防省が顔認証技術スタートアップとして知られるClearview AIの技術を導入したと2022年3月13日に発表されました。この時点ではClearview AIのCEOが顔認証技術の使用例について解説していたのみでしたが、3月23日にウクライナのミハイロ・フェドロフ副首相が、その実際の活用法について語っています。Ukraine uses facial recognition to identify dead Russian soldiers, minister says | Reutershttps://www.reuters.c