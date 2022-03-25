臨時配給所で食料の配布を待つ人々＝１８日、ポーランド・ワルシャワ/STR/NurPhoto/Getty Imagesニューヨーク（ＣＮＮ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ）ロシア軍のウクライナ侵攻が続く中、ウクライナでは食料や医薬品が残り少なくなっている。軍事侵攻の経済的影響は世界中に及び始めた。ゴールドマン・サックスによると、世界の成長率予測は下方修正され、２０２３年に米国が景気後退に陥る確率は３５％に上昇した。欧州での戦争は、もはや理