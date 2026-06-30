城北信用金庫、バーチャル空間で新たなコミュニティとの接点創出へ

株式会社HIKKY

株式会社HIKKYが2026年7月11日(土)～26日(日)にかけて開催する、ギネス世界記録(TM)を4つ取得した世界最大級のメタバースイベント『バーチャルマーケット2026 Summer』に、東京・埼玉エリアを地盤とする城北信用金庫が初出展します。

ブースでは「夢とお金」をテーマに、当金庫の取り組みに触れていただけるコンテンツを通じて、新たな顧客接点の創出ならびにブランドの認知拡大を目指します。

【本出展の背景】

城北信用金庫はこれまで、地域の企業や個人への金融支援に加え、夢や目標に向かって挑戦する人々に寄り添いながら、地域とともに歩んできました。近年は、人との繋がり方やコミュニティの在り方が変化する中で、今月新しく開設したインターネット支店をはじめ、従来の営業エリアにとらわれない新たな接点づくりにも取り組んでいます。

バーチャルマーケットは、世界中から多くのクリエイターや挑戦者が集い、新たな表現や活動が生まれる場です。城北信用金庫は、これまで地域で大切にしてきた「人の挑戦や未来に寄り添う姿勢」を、バーチャル空間に広がる新たなコミュニティにも届けたいという想いから、本イベントへの出展を決定しました。

【城北信用金庫 理事長 大前 孝太郎氏コメント】

当金庫は、金融の枠にとどまらず、人・事業・地域のさまざまな想いや課題をつなぐ"地域のプラットフォーマー"を目指してきました。近年、SNSをはじめとするインターネット上でのコミュニケーションや体験が日常化し、生活者と企業の接点は大きく多様化しています。こうした環境変化を踏まえ、当金庫では2026年6月に非対面完結型のインターネット支店「おちゃのま支店」を開設し、全国の皆さまとの新たなつながりをつくる第一歩を踏み出しました。

今回の「バーチャルマーケット2026 Summer」への出展は、その延長線上にある取り組みです。メタバースもリアルな地域と同様に、活気あるコミュニティが息づく「場」のひとつと捉えています。世界中からクリエイターが集うこの舞台で、若い世代やインターネットカルチャーに親しむ方々との接点をつくり、「夢をかなえるパートナー」としての姿勢を発信していきたいと考えています。今後も、実際のリアル店舗はもちろん、Webオンライン上・メタバース上のそれぞれの地域で、皆さまの想いや挑戦を応援してまいります。

【出展内容詳細】

◆ 参加者の“やってみたい”を可視化 多様なアイデアや想いが集まる参加型コンテンツ

城北信用金庫のシンボルである「桜」と、総合演出・特別協賛する「北区花火会」をモチーフにした、遠くからでも目を引く華やかなブースでは、事前に募集した「100万円あったらVRChatでこう使う！」をのせた桜の木を育てるコンテンツを展開します。

来場者はジョウロで桜の木に水をあげることで成長を促し、桜が満開になると、集まったアイデアが桜の札となって空間内に現れます。

「最強のフルトラ環境を組みたい」「ワールド制作に挑戦したい」「好きなクリエイターへ制作依頼をしたい」など、多様な想いや使い道が集まり、参加者同士が互いの発想や挑戦に触れられる空間を創出します。

◆VTuberのリアルなお金事情に迫る「しぶさわくんFM」特別編を配信

ブース内では、城北信用金庫が運営するインターネットラジオ局「しぶさわくんFM」とのコラボレーションとして、人気番組「沼ったさん図鑑」をバーチャルマーケット仕様で配信します。

ゲストにはバーチャルマーケット公式アンバサダーの日ノ本マイさんを迎え、VTuber活動における初期投資や機材選び、創作活動の継続に必要なコスト、グッズ制作や推し活など、バーチャル領域ならではの“リアルなお金事情”を深掘りします。さらに城北信用金庫の大前理事長にも出演いただき、クリエイターや個人活動者の挑戦や継続という視点からトークを展開。創作や表現活動の裏側にあるお金との向き合い方を通じて、参加者が自身のやってみたいことや将来の可能性について考えるきっかけを提供します。

◆アンケート回答で“お金が舞うギミック入り・扇子3Dモデル”をプレゼント

ブース内のアンケートにご回答いただくと、振るとお札が舞うギミック（機能）が入った、お札柄の扇子3Dモデルをプレゼントします。ぜひ本ブースでの体験の感想をお寄せいただき、本3Dモデルをお楽しみください。

【バーチャルマーケット2026 Summer概要】

名 称：バーチャルマーケット2026 Summer

主 催：株式会社HIKKY

会 期：2026年7月11日(土)～26日(日)（計16日間）

参加費：無料

企業出展VRChat会場：パラリアル秋葉原／パラリアルブロードウェイ

VketReal会場：ベルサール秋葉原

公式サイト：https://vket.com/

公式SNS：

X→https://x.com/Virtual_Market_

YouTube→https://www.youtube.com/c/vketchannel

Instagram→https://www.instagram.com/vket_official/

来場方法：https://vket.com/access

VR機器およびWindows PCから、VRChat内特設ワールドにご来場いただけます。

開催期間中は24時間いつでも無料で来場できます。

Vket公式Discordサーバーでは、バーチャルマーケットの最新ニュースやイベント情報をリアルタイムで配信しています。今後は限定キャンペーンや先行情報の公開も予定！下記よりぜひご参加ください。

Vket公式Discord :https://discord.com/invite/6xprPV95cm

【メディア向け先行取材・体験会のお知らせ】

メディアの皆様に向けて、バーチャルマーケット2026 Summerの先行体験・取材会を実施いたします。実際にVR機器を用いてバーチャルマーケットをご体験、ご取材いただけます。ぜひご参加ください。

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開催期間：2026年7月8日(水)～10日(金)

※詳細な日時はお問い合わせ後に決定させていただきます

開催場所：HIKKY本社（最寄り：恵比寿駅）

参加申し込み方法：下記フォームより申請してください。

https://forms.gle/Rs39uN58d6kLNe1j8

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