エスコン級の盛り上がり！大丸札幌店が、もうひとつのスタジアム！『WE LOVE HOKKAIDO &FIGHTERS 応援フェア』開催！

株式会社 大丸松坂屋百貨店WE LOVE HOKKAIDO &FIGHTERS 応援フェア

エスコンフィールドHOKKAIDOでは、6月30日（火）～7月16日（木）の期間のファイターズ公式戦で「WE LOVE HOKKAIDO ＆ FIGHTERS 2026」を開催し、ファンの皆さんと一緒に北海道を盛り上げるイベントを実施します。大丸札幌店ではこの企画に協賛し、ファイターズ応援企画を開催。期間中は、店内放送や地1階ほっぺタウンが応援フェア仕様になるほか、地下1階従業員のユニフォーム着用、さらに限定フェアグルメの登場と、ファイターズ一色に染まります！球場の熱気に負けないほどの「北海道&ファイターズ愛」を巻き起こします！！

◎WE LOVE HOKKAIDO ＆ FIGHTERS 応援フェア内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25003/table/3823_1_d2e20b42e6b269d3366c07061e5eeaf1.jpg?v=202606301252 ]

◎そらとしば缶ビールプレゼント企画を開催！

そらとしば Play Ball！ Ale ビール缶

エスコンフィールドHOKKAIDO内のクラフトビール醸造所「そらとしば」の缶ビールがもらえるプレゼント企画を実施！

期間中、地下1階 ほっぺタウン 惣菜・生鮮売場の対象ショップで、税込2,000円以上お買いあげごとに「そらとしば Play Ball！ Ale ビール缶1本」を進呈します。

※配布本数は1,000本、なくなり次第終了

地1階 惣菜・生鮮売場からは約20種類が登場！

▼〈汐音〉大丸札幌店限定

〈汐音〉ホームラン弁当…（1折）税込1,480円

〈汐音〉ホームラン弁当…（1折）税込1,480円

海苔で野球ボールに見立てたほたてを盛り込み、応援気分が高まる贅沢丼。

▼〈北辰〉大丸札幌店限定

〈北辰〉手まりベストナイン…（1折）税込1,200円

〈北辰〉手まりベストナイン…（1折）税込1,200円

野球ボールに見立てた手まり寿司、勝利へのエールを！

▼〈中むらや〉大丸札幌店限定

〈中むらや〉倍ハム勝つ…（1個）税込680円［限定数各日30］

〈中むらや〉倍ハム勝つ…（1個）税込680円［限定数各日30］

ハムの厚さは約2cmと食べ応えたっぷりなロースハム。

▼〈なだ万厨房〉大丸札幌店限定

〈なだ万厨房〉ハムカツ重サラダ風…（1折）税込1,382円

〈なだ万厨房〉ハムカツ重サラダ風…（1折）税込1,382円

チーズとじゃがいもを挟んで野菜たっぷりのオーロラソースをかけて仕上げた一品。

▼〈I.T.O.〉大丸札幌店限定

〈I.T.O.〉ハムカツ…（1枚）税込194円

〈I.T.O.〉ハムカツ…（1枚）税込194円

ハムカツでエースを応援！食べ応えのある厚切りハムカツ。

▼〈ドンク〉大丸札幌店限定

〈ドンク〉グローブ型のクリームパン…（1個）税込259円

〈ドンク〉グローブ型のクリームパン…（1個）税込259円

野球ボールクッキーをのせた応援気分高まるチョコクリームパン。

▼〈ドンク〉大丸札幌店限定

〈ドンク〉ハーブウインナーのバットパン…（1個）税込410円

〈ドンク〉ハーブウインナーのバットパン…（1個）税込410円

まるでホームラン級！豪快にかぶりつきたいソーセージパン。ハーブ入りウインナーパンをバットに見立てて。

地1階 和洋菓子売場からは約3種類が登場！

▼〈フルーツケーキファクトリー〉大丸札幌店限定

〈フルーツケーキファクトリー〉勝利をよぶボールショート…（1ホール）税込7,000円

〈フルーツケーキファクトリー〉勝利をよぶボールショート…（1ホール）税込7,000円

野球ボールをイメージしたフルーツショートケーキ。