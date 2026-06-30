フォーグローブ、水道ＩＣＴ情報連絡会「第７回情報連絡会」にて登壇

フォーグローブ株式会社

クリエイティビティを活かせる人を増やすことで社会に貢献するフォーグローブ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：畑野裕亮、以下「フォーグローブ」）は、2026年6月26日に新宿NSビルにて開催された水道ＩＣＴ情報連絡会「第７回情報連絡会」において、取締役である野見山卓也がプレゼンテーションに登壇いたしました。

水道ＩＣＴ情報連絡会は、水道事業体が抱える事業運営上のさまざまな課題について共有・発信するとともに、民間企業等が保有するICTなどの新技術の提案を受け、課題解決に向けた取組を進めるために設立された枠組みです。

今回開催された「第７回情報連絡会」では、民間企業等による技術提案に関する発表に加え、パネル展示や意見交換も行われました。

登壇内容サマリ

フォーグローブは本プレゼンテーションにおいて、水道局向けの次世代デジタル住民接点をテーマに、LINE通知メッセージを活用したコスト削減と住民サービス向上の考え方をご紹介しました。

LINE通知メッセージは、企業や団体が保有する電話番号をキーとして、LINE公式アカウントを友だち追加していない利用者にも、重要かつ利便性の高い通知を届けることができる仕組みです。

広告・宣伝目的ではなく、有益性が認められる通知に限定して運用される点も特徴です。

また今回のプレゼンテーションでは、国内月間アクティブユーザー1億人、日本の総人口比80％以上に相当する利用基盤を持つLINEを住民接点に活用することの意義についても説明しました。

紙や郵送を前提とした住民コミュニケーションにおける継続的なコストや業務負荷、不達リスク、緊急時の即時伝達の難しさといった課題に対し、日常的に利用されているコミュニケーション基盤を活用することで、より届きやすく、より運用しやすい住民接点を構築していく方向性を提示しています。

あわせて、LINE通知メッセージが届かなかった場合に99.9％の補完を実現する「SMSフォールバック」など独自の取り組みを含めた設計思想、住民の利便性向上と業務効率化の両立に向けた運用の考え方、認証済アカウントを前提とした運用やデータの取り扱いに配慮した安全設計、さらに既存システムとの連携を見据えた段階的な導入プロセスについても紹介しました。

LINEを単なる通知手段の置き換えではなく、水道事業における住民コミュニケーション全体をどのように再設計していくかという観点から、実務運用に即したプレゼンテーションが行われました。

今回のプレゼンテーションは、水道事業における住民接点のデジタル化を進めるうえで、必要な情報を適切な手段で、より確実に届けるためのコミュニケーション設計のあり方を示すものです。

フォーグローブは今後も、LINEをはじめとするデジタル接点の活用を通じて、自治体・公共分野における住民コミュニケーションの高度化と、現場運用に即したDX推進に貢献してまいります。

登壇者コメント（フォーグローブ株式会社 取締役 野見山卓也）

今回のプレゼンテーションでは、水道事業における住民とのコミュニケーションを、より確実で、より運用しやすい形へと進化させていくための考え方をご紹介しました。

日本で広く利用されているLINEを活用しながら、住民サービスの向上と業務負荷の軽減の両立を目指すことは、今後の公共分野において重要なテーマの一つであると考えています。

フォーグローブは今後も、現場の課題に即したかたちで、自治体・公共分野におけるデジタル住民接点の整備と運用を支援してまいります。

会社概要

会社名：フォーグローブ株式会社

代表者：代表取締役 畑野裕亮

本社所在地：東京都品川区上大崎2-14-5 クリスタルタワー7F

資本金：6,338万円

設立：2006年10月2日

事業内容：AI導入・業務革新ソリューション、システム構築ソリューション、LINE・CRM活用ソリューション、伴走型マーケティング運用

公式サイト：https://www.fourglobe.co.jp

本件に関するお問い合わせ先

フォーグローブ株式会社

お問い合わせフォーム：https://www.fourglobe.co.jp/contact（担当：野見山／柳田）