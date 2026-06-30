「ブラは着けたくない、でも1枚では気になる」に応える「前二重仕立てで透けにくいワンピース」をセシールが発売。

株式会社セシール詳細を見る :https://www.cecile.co.jp/detail/NH-1238/

株式会社セシール（本社：東京都港区 代表取締役社長：村上正和）は、4月30日から「前二重仕立てで透けにくいワンピース」を発売しました。

お風呂上りや就寝時など、ブラジャーを着けずにラクに過ごしたい一方で、Tシャツ1枚ではバストラインや透け感が気になる、というお悩みに応える商品です。

セシールは「心地いい」を追求し、何気ない時間も心地よく安心して過ごせる毎日と、その先にある「ときめき」をお届けします。

■開発背景

昨年発売した前胸部分を二重にしたパジャマがお客様から高い評価（★4.81）をいただいたことを受け、セシールでは同仕様のアイテム展開を広げてきました。

開発のきっかけとなったのは、同様の安心感があり、ルームウェアとして使いやすいTシャツやワンピースも欲しいというお客様の声です。

その声を受け、今年の春夏号では「前二重仕立てで透けにくいTシャツ」（NH-1230）を先行展開し、今回は新たにワンピースタイプを発売しました。締めつけ感のない心地よさと、1枚でも透け感が気になりにくい安心感を両立する一着に仕上げました。

■こんな方におすすめ

・ルームウェアはラクさや涼しさを重視したいが、見え方や透け感も気になる方

・急な来客時にも慌てにくい部屋着を探している方

・商品の特長

【特長１. ブラなしでも締めつけ感が少なく、ラクに過ごせる】

・カップ付き・パッド付きではないため、締めつけ感が少なく気軽に着用しやすい仕様

・パジャマにもルームウェアにも使いやすく、くつろぎ時間に取り入れやすい

・肌あたりのよい綿100%天竺素材を使用

【特長２. 前二重仕立てで、1枚でも着用しやすい安心感】

・前胸部分を二重仕立て、切替え&ギャザーにすることで、透け感が気になりにくい設計

・バストラインや見え方への不安をやわらげ、1枚でも過ごしやすい仕様

・夏向け商品として、二重仕立てでも薄手に仕上げ軽やかな着心地を実現

【特長３. 見え方に配慮したデザイン】

・かわいらしさのあるやわらかな印象で、ルームウェアとして着用しやすいデザイン

・洗濯を繰り返しても型崩れしにくいよう、素材にも配慮

■ 開発者・担当者の声

夏向けの商品なので、胸部分を二重にしながらも、涼しく過ごしていただけるよう、できるだけ薄手に仕上げる点にこだわりました。

また、カップ付き・パッド付きではなく、パジャマやルームウェアとして気軽に着ていただけるように設計しています。胸上の切り替えとギャザーで、バストラインが目立ちにくいシルエットに仕上げることで、ラクさだけでなく、1枚でも着やすいデザイン性も持たせました。

■商品概要

商品名 ／ 前二重仕立てで透けにくいワンピース

品 番 ／ NH-1238

価 格 ／ 2,739円～3,839円（税込）

カラー ／ グレー、モカ

サイズ ／ M／L／LL／3L／5L

素 材 ／ 綿100%

掲載カタログ／ 26初夏セシーヌp75

発売日 ／ 2026年4月30日

販 売 ／ セシール公式サイト／カタログ

U R L ／ https://www.cecile.co.jp/detail/NH-1238/

【会社概要】

社名 ： 株式会社セシール

代表者 ： 村上正和

所在地 ： 〒108-6227 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティC棟27階

設立 ： 2020年12月1日

事業内容： 総合通信販売事業

URL ： https://corp.cecile.co.jp/

セシールでは、お客様の声に耳を傾け、お客様に寄り添った商品づくりを基本に、商品とサービスの両面を磨き続け、日常の「心地いい」を追求してまいります。

心地よさがもたらす小さな「ときめき」を大切に、皆さまの豊かなライフスタイルをサポートしてまいります。

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