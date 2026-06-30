アコープラスのプレミアム有料会員プログラム「ALL Accor+ Explorer」、2026年6月30日（火）より日本国内でのサービス提供を本格展開開始

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

フランス・パリを拠点とする、110か国以上で5,800軒のホテルを展開する世界最大級のホスピタリティグループ、アコー（本社：フランス／日本法人：東京都港区／日本代表取締役：ディーン・ダニエルズ）は、プレミアム有料会員プログラム「ALL Accor+ Explorer（オール アコー・プラス エクスプローラー」を、2026年6月30日（火）より日本国内でのサービス提供を本格的に開始します。

「ALL Accor+ Explorer」は、アジア太平洋地域で30年以上にわたり展開されてきた会員プログラム「Accor Plus（アコー・プラス）」の最上位に位置づけられる、プレミアムなトラベル＆ライフスタイル会員プログラムです。2025年10月に日本国内でローンチし、現在、国内会員数は1,000人を突破しています。このたび、日本市場におけるアコーグループの拡大に伴い、日本国内でのサービス提供を本格的に開始します。

「ALL Accor+ Explorer」は、「ALL Accor」の上位会員ステータスに加え、宿泊割引、レストラン利用時の優待、会員限定イベントや特別な体験へのアクセスなど、多彩な特典を提供します。ホテルを旅先だけでなく日常の一部として身近に楽しむ新たな選択肢として、日本国内のお客様に提供してまいります。

【ALL Accor+ Explorerについて】

年会費は39,800円（税込）で、日本の会員向けには以下の特典を用意しています。

- 無料宿泊特典「Stay Plus」日本、アジア太平洋地域、UAEの1,400以上のホテルにて、年間2泊分の無料宿泊特典を提供。2連泊以上の滞在予約時にご利用いただけます。- 最大50%OFF「Red Hot Rooms」日本、アジア太平洋地域、UAEの対象ホテルで、期間限定で宿泊料金が最大50％オフになる、会員向けプランをご利用いただけます。- ダイニング優待日本、アジア太平洋地域、UAEの1,750以上のレストランおよび1,250以上のバーにて、お食事30％オフ、ドリンク15％オフの優待をご利用いただけます。- 会員限定イベント・特別オファーへの優先アクセス日本、アジア太平洋地域、UAEの対象ホテルで、会員だけが体験できる特別なイベントや、期間限定の特別オファーを優先的にお楽しみいただけます。- 世界中のアコーホテルをお得に利用世界110か国以上、30以上のホテルブランド、5,000軒以上のホテルにて、通常料金から15%オフでご宿泊いただけます。- ALL Accor ゴールドステータスを即時付与入会と同時に年間30泊分のステータスナイトを付与し、「ALL Accor」のゴールドステータスを即時獲得いただけます。ゴールドステータス会員は、世界各地のアコーホテルにて、客室アップグレード、アーリーチェックイン、レイトチェックアウト（空室状況による）など、より快適な滞在を叶える特典をご利用いただけます。

日本国内では現在、46のホテル・リゾートに展開する88のレストラン・バーが「ALL Accor+ Explorer」の対象施設として参画しており、会員限定のダイニング特典を提供しています。会員の皆さまは、宿泊やダイニングでの割引・特典をご利用いただくことで、会員プログラムを通じて年間平均約100,000円相当の特典・優待を受けることができます。

また、「ALL Accor+」は、アコーの無料ロイヤルティプログラム「ALL」とシームレスに連携しています。予約、特典の利用、ポイントやステータスの管理、リワードの交換まで、すべて単一のプラットフォームおよび専用アプリ上で完結できます。

日本公式ウェブサイト :https://www.accorplus.com/jp/ja/

【アコー・プラス 最高経営責任者（CEO） エミリー・クートンのコメント】

「日本のお客さまは、季節ごとのご旅行や温泉地への旅、ご家族やご友人との特別な食事など、古くから旅と食を日々の生活の一部として大切にされてきました。 近年、旅行者はこれまで以上に柔軟な旅のスタイルや多彩な選択肢、充実した特典を求めています。「ALL Accor+ Explorer」は、日本国内45軒の対象ホテルで利用できるダイニング特典、無料宿泊、「ALL Accor」ゴールドステータスの即時付与、会員限定オファーなど、日本のお客さまのニーズに合わせた会員体験をご用意しています。 さらに、アジア太平洋地域1,400軒以上のホテル・リゾートでも特典をご利用いただけるため、国内・海外を問わず、より充実した旅をお楽しみいただけます。

アコーが日本での拡大を続けるなか、ホテル創成札幌 - Mギャラリーやスイスホテル南海大阪でのラグジュアリーな滞在をはじめ、沖縄、別府、札幌、琵琶湖、伊勢志摩など、多彩なディスティネーションで広がるホテルコレクションと特別な体験をお届けしてまいります。また、本会員プログラムは、タイ、インドネシア、ベトナムなど、日本の皆さまに人気の海外旅行先でも、アコーならではのネットワークとホスピタリティを通じて、思い出に残る滞在を可能にします。

ステータス特典、日常的に使える優待、そして記憶に残る体験を組み合わせることで、「ALL Accor+ Explorer」は、会員の皆さまにアコーを選んでいただく理由として多くの価値を提供するとともに、日本、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、そしてアジア太平洋地域への旅をさらに身近なものにしてまいります。

【アコー日本代表取締役ディーン・ダニエルズのコメント】

日本における「ALL Accor+ Explorer」の本格展開は、アコーにとって重要な節目であり、会員の皆さまにアコーのホテルをより身近にご利用いただく新たな機会となります。日本全国で当社のネットワークの拡大を進めるなか、本プログラムは主要都市だけでなく、地方やリゾートエリアの魅力にも触れていただくきっかけとなり、日本各地の新たな魅力を発見する旅を後押しします。また、参加ホテルにとっては、アジア太平洋地域のロイヤルティ会員との接点を拡大し、年間を通じて安定した集客につながることを期待しています。

【アコーグループのブランド体型について】

本プログラムの展開に合わせ、アコーグループはブランド体系を以下の通り整理しています。

- Accor：アコーグループの親会社です。- Accor Plus：ALL Accor+ Explorerの企画・販売・運営を行う、アコーの子会社です。- ALL Accor：無料で利用できるロイヤルティプログラム兼宿泊予約プラットフォームです。- ALL Accor+：有料のロイヤルティ会員プログラムの名称です。- ALL Accor+ Explorer：ALL Accor+のプレミアム会員プランです。

日本国内の対象ホテル一覧（2026年6月30日現在）

フェアモント東京 ｜ グランドメルキュール淡路島リゾート＆スパ ｜ グランドメルキュール伊勢志摩リゾート＆スパ ｜ グランドメルキュール琵琶湖リゾート＆スパ ｜ グランドメルキュール浜名湖リゾート＆スパ ｜ グランドメルキュール南房総リゾート＆スパ ｜ グランドメルキュール奈良橿原 ｜ グランドメルキュール那須リゾート＆スパ ｜ グランドメルキュール沖縄残波岬リゾート ｜ グランドメルキュール札幌大通公園 ｜ グランドメルキュール和歌山みなべリゾート＆スパ ｜ グランドメルキュール八ヶ岳リゾート＆スパ ｜ ホテル創成札幌 - Mギャラリー ｜ イビスバジェット大阪梅田 ｜ イビス大阪梅田 ｜ イビススタイルズ京都四条 ｜ イビススタイルズ京都ステーション ｜ イビススタイルズ名古屋 ｜ イビススタイルズ札幌 ｜ イビススタイルズ東京ベイ ｜ イビススタイルズ東京銀座 ｜ イビススタイルズ東京銀座東 ｜ メルキュール福岡宗像リゾート＆スパ ｜ メルキュール飛騨高山 ｜ メルキュール高知土佐リゾート＆スパ ｜ メルキュール京都宮津リゾート＆スパ ｜ メルキュール京都ステーション ｜ メルキュール宮城蔵王リゾート＆スパ ｜ メルキュール長野松代リゾート＆スパ ｜ メルキュール名古屋サイプレス ｜ メルキュール沖縄那覇 ｜ メルキュール佐賀唐津リゾート ｜ メルキュール札幌 ｜ メルキュール東京羽田空港 ｜ メルキュール東京日比谷 ｜ メルキュール東急ステイ広島 ｜ メルキュール東急ステイ大阪難波 ｜ メルキュール鳥取大山リゾート＆スパ ｜ メルキュール富山砺波リゾート＆スパ ｜ メルキュール裏磐梯リゾート＆スパ ｜ メルキュール和歌山串本リゾート＆スパ ｜ メルキュール横須賀 ｜ ノボテル奈良 ｜ プルマン東京田町 ｜ スイスホテル南海大阪

アコー・プラスについて

アコー・プラスは、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、アジアおよびアラブ首長国連邦（UAE）において、有料ロイヤルティプログラム「ALL Accor+」を展開するアコーの子会社です。プレミアム会員プログラム「ALL Accor+ Explorer」は、特別な価値や上質な体験を求める旅行者に向けて設計されたサブスクリプションサービスです。会員は、アコーの無料ロイヤルティプログラム「ALL Accor」のゴールドステータスへ即時アップグレードされるほか、年間2泊分の無料宿泊特典、会員限定宿泊オファー（最大50％OFF）、アジア太平洋地域およびUAEの対象ホテル・レストランで利用できるダイニング特典など、多彩な会員限定特典をご利用いただけます。これらの特典は、フェアモント、Mギャラリー、スイスホテル、グランドメルキュール、ノボテル、メルキュール、イビススタイルズなどを含む、世界5,000軒以上のアコーのホテル、リゾート、アパートメントでご利用いただけます。1994年にオーストラリアで誕生したアコー・プラスは、アジア太平洋地域における旅行ロイヤルティ・サブスクリプションプログラムのパイオニアとして発展を続け、現在では48万5,000人以上の会員を有する地域最大級のプレミアム会員プログラムへと成長しています。

詳細は www.accorplus.com をご覧いただくか、Instagram、LinkedIn、Facebookの公式アカウントをご覧ください。

アコーについて

アコーは、110か国以上で 5,800の施設、10,000 の飲食施設、ウェルネス施設、フレキシブルなワークスペースを備えた体験を提供する世界有数のホスピタリティグループです。アコーは業界で最も多様なホスピタリティエコシステムを有しており、ラグジュアリーからエコノミーホテルまで、ライフスタイルを重視したエニスモアなど45以上のホテルブランドを展開しております。ALL Accor（オール アコー）は、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤルティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任ある観光、持続可能な環境、コミュニティへの参加、多様性、包括性を通じてポジティブな行動を推進することを重点に置いています。 1967年に設立されたアコーSAはフランスに本社を置き、ユーロネクスト パリ証券取引所(ISIN コード: FR0000120404) および米国の OTC 市場 (ティッカー: ACCYY) に上場しています。詳細については、group.accor.comにアクセス、またはX、Facebook、LinkedIn、Instagram、TikTok でフォローしてください。