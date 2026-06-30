【国内医療モール市場統計レポートVol.05 ＆全国版ダッシュボード公開】医療モール数は3,032軒で増加継続。併設薬局はアインHDがさくら薬局買収でシェア首位へ

株式会社グライダーアソシエイツ

医療モール経営の羅針盤を目指す株式会社マゼランメディカル（本社：東京都品川区、代表取締役社長：杉本哲哉）は、2026年5月時点の「国内医療モール市場統計レポート vol.05」の公開と同時に、全国の医療モール・薬局分布をインタラクティブに可視化する「医療モール市場動向ダッシュボード 全国版」を公開しました。

マゼランメディカルでは、独自データベースに基づき、全国の医療モール数や診療所数・薬局数・立地分布などを集計した市場統計レポートを半期ごとに発表しています。今回で第5弾となる本レポートと、新機能「薬局タブ」を搭載した全国版ダッシュボードは、薬局事業者のエリア出店戦略や、コンサルティング会社等の事業開発において強力なツールとしてご活用いただけます。

※本レポートにおける医療モールとは、3つ以上の診療所が同一建物または近接施設に集積する集合体を指します

■ レポートとダッシュボードのご利用方法

本レポートおよびダッシュボードは、以下の専用ページより必要事項をご入力いただくと、閲覧用URLをメールにてご案内いたします。

https://magellan-medical.com/report20260630/(https://magellan-medical.com/report20260630/#:~:text=%E5%85%A8%E5%9B%BD%E7%89%88%EF%BC%89-,%E9%96%B2%E8%A6%A7%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89,-%E5%BF%85%E8%A6%81%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%82%92)

○ 国内医療モール 市場統計レポートVol.05 主要ポイント

ポイント１.：医療モール数・診療所数・薬局数の3指標すべてが増加継続

2026年5月時点の国内医療モール数は3,032軒（前回2025年11月比+30軒）、モール内の診療所数は11,578軒（+165軒）、薬局数は2,543軒（+57軒）となり、市場の着実な拡大が続いています。エリア別では、1都3県に大阪・兵庫を加えた主要エリアに全国の76.7%が集積する大都市集中構造が継続しています。

ポイント２.：薬局勢力図に変化。アインHDがさくら薬局グループ買収でシェア首位に

医療モール内に入居する薬局の運営会社（HD/グループ）別ランキングでは、アインホールディングスが前回83件から140件へ大幅増となり、前回首位のマツキヨコカラ&カンパニーを逆転して1位となりました。これは、さくら薬局グループを運営するクラフト株式会社の買収が反映された結果であり、業界再編の波が医療モール市場にも大きく影響しています。なお、開設者（法人単体）別では、株式会社アイセイ薬局（125件）が1位を維持しています。

ポイント３.：2025～2026年に開業した新規医療モール122軒の特徴

直近開業122軒の分析で、以下の傾向が明らかになりました。

○ 医療モール市場動向ダッシュボード「全国版」初公開

- 立地、規模：鉄道駅徒歩5分以内が55.7%と「駅前立地」が新規開業の前提条件として定着。平均診療所数は3.64件で「薬局1＋診療所3」が定番構成となっています。- 診療科構成：主診療科の組み合わせは「内科＋小児科＋歯科」が最多。従来の「眼科・歯科・内科」定番パターンから変化の兆しが出ており、小児科を含むモールが25.4%、メンタル系（心療内科・精神科）を含むモールが23.0%と増加傾向にあります。- 薬局：新規モールの薬局併設率は82.0%。出店上位は日本調剤・アイセイ薬局・アインファーマシーズとなっており、大手チェーンによる分散出店が目立ちます。全国の医療モール分布を地図で可視化

今回の「全国版」公開では、2026年5月時点のデータをもとに、全国3,032軒の医療モールの所在地・診療科構成・薬局併設状況などをインタラクティブに閲覧・分析できるようになりました。

【新機能】薬局タブ：全国の医療モール併設薬局2,543件を地図上に可視化

今回新たに追加した「薬局タブ」では、開設者（調剤薬局チェーン）別の分布を色分けして地図上にプロットし、ひと目で勢力図を確認できます。 「どのチェーンがどのエリアでドミナントを形成しているか」「どのエリアに医療モール出店の空白地帯（チャンス）があるか」を直感的に把握できるため、薬局事業者の出店戦略立案や、コンサルティング会社による競合分析・マーケティング施策に直結するデータとなっています。

■ マゼランメディカル 直近の情報公開予定について

各都道府県で30以上の医療モールがある13都道府県に関して、ダッシュボードを2026年12月までに公開予定です。

- 2026年10月：医療モール分析ダッシュボード「東京都・千葉県・埼玉県版」公開

マゼランメディカルでは、全国の医療モールを網羅した独自データベースに基づく「国内医療モール市場統計レポート（PDF版）」や「国内医療モール経営実態 医師アンケート結果」を定期的に発表する予定です。

今後も各種レポートの発行や、医療モール経営者へのインタビュー記事の公開などを通じて、医療モールの経営支援・施策提言に資する情報発信を継続してまいります。

※本リリースおよびダッシュボードにて提供されている内容は万全を期しておりますが、入手し得る資料および情報に基づいて作成したものであり、その内容の正確性や安全性を保証するものではありません。

※本リリースの内容およびダッシュボードの使用は自己判断で行っていただくものとし、万一、貴社・貴法人が損害等を被った場合において、弊社は一切の責任を負いかねます。

【会社概要】

■株式会社マゼランメディカル

本社：東京都品川区西五反田8-1-3 PMO五反田9F

設立：2024年11月14日

代表者：代表取締役社長 杉本哲哉

事業内容：医療モールにおける経営コンサルティング・戦略アドバイザリー事業

ＵＲＬ：https://magellan-medical.com/

※株式会社マゼランメディカルは、株式会社グライダーアソシエイツが出資するグループ会社です。

【本件に関するお問い合わせ】

医療モール経営に関する統計データに関するお問い合わせや、医療モール経営コンサルティングについてのお問い合わせは、以下のアドレス宛にお寄せください。

株式会社マゼランメディカル 事務局：info@magellan-medical.com