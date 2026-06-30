日本ゼオンの高品質かつ安定的なものづくりを進化

SOLIZE Ureka Technology株式会社

SOLIZE Ureka Technology株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：堤 寛朗）と日本ゼオン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：豊嶋 哲也）は、日本ゼオンのプラント設計の中核であるP&ID（配管計装図）設計・レビュー業務において、設計品質の向上および安定化を目的とした取り組みを実施しました。

本取り組みでは、これまで個人に依存していた設計ノウハウや判断基準を、組織として再利用可能な知識資産として活用できる仕組みを構築しています。その中核として、SOLIZE Ureka Technologyが提供するナレッジマネジメントAIソリューション「SpectA DKM（スペクタ ディーケーエム）」を活用しました。

取り組みの背景

日本ゼオンでは、成長戦略を支える高品質かつ安定的なものづくりの実現に向け、プラント設計の中核であるP&ID設計・レビュー業務における品質確保が重要な課題となっていました。

P&ID設計・レビューでは、過去の設計経験やレビュー指摘、判断根拠に基づく検討が不可欠です。しかし、こうした知見はベテラン技術者の経験や個人ごとの資料に分散しており、設計者ごとの判断基準の違いや、レビュアーごとの指摘のバラつきが生じやすく、確認工数の増大や手戻りが発生していました。

日本ゼオンは、単に過去のノウハウを参照できる環境を整備するだけではなく、検討・判断の基準と根拠を明確にし、組織に蓄積された知見に基づいてレビューを遂行できる仕組みが必要であると考え、SOLIZE Ureka Technologyとともに、設計・検討・判断プロセス自体の見直しに着手しました。

取り組みの内容と成果

本取り組みは、P&ID設計・レビューにおける検討・判断プロセス全体の再設計を重視し、以下の施策を実施しました。

Ÿ 設計・検討・判断プロセスを細分化し、再構築

Ÿ 設計・レビューにおける判断基準および根拠の明確化・定型化

Ÿ 判断基準・根拠を組み込んだナレッジの体系化

これにより、設計者は組織知を活用しながら検討内容を確認・判断できるようになり、設計品質の向上と安定化が進みました。またレビュアーも、個人の経験や勘に依存せず、組織知に基づくレビューが可能となり、レビュー観点の明確化やチェック漏れの低減が進みました。

その結果、レビュー工数の削減と品質向上の両立を実現しています。さらに、レビュー業務と連動しながらノウハウを継続的に蓄積できる業務プロセスも実現しています。

SpectA DKMの活用

P&ID設計・レビューでは案件ごとの類似性が必ずしも高くなく、多様かつ膨大な検討ポイントが存在します。本取り組みでは、「SpectA DKM」を活用することで、設計検討に必要な知見を適切なタイミングで抽出・参照し、プロジェクト全体で継続的に活用できる環境を実現しました。

SOLIZE Ureka Technologyは、本取り組みで得られた成果をもとに、P&ID設計・レビューにとどまらず、より広範な設計・エンジニアリング領域における組織知活用と業務品質向上を推進していきます。

日本ゼオンの変革事例

https://ureka-technology.solize.com/projects/027

「SpectA DKM」について

「SpectA DKM（スペクタ ディーケーエム）」は、開発・設計業務における課題解決に特化した次世代ナレッジマネジメントAIソリューションです。組織内で日々大量に生み出される開発・設計の成果物から、業務目的に沿った情報のみを抽出・再構築し、必要な情報を必要な時に必要なだけ「判断」に活用することで、組織横断的な知識獲得と問題解決を可能にします。脱属人化や生産性向上、技術伝承の加速を通じて、お客さまの持続的な競争力強化を支える「知恵のプラットフォーム」です。

https://ureka-technology.solize.com/service/specta_dkm