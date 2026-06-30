東京で連日2000個販売、盛況をいただき次は広島で！【シンガポール発】ベーカリー新ブランド『塩とバター』催事第2弾

株式会社八天堂

株式会社Hattendo International（所在地：東京都港区、代表取締役：石岡大輔）は、シンガポール発のベーカリー新ブランド『塩とバター』の催事第2弾を2026年7月1日（水）～8月31日（月）に広島駅の商業施設「ekie広島」で開催します。

ブランド展開第1弾として催事出店を行った東武百貨店 池袋本店「第５回 粉博」では、連日2000個（ミルクロール、ミニクロワッサンの合計）を販売、数時間待ちの行列など大きな反響と好評のお声をいただきました。シンガポール現地法人の Hattendo Singapore Pte. Ltd.が推進するこのブランドの特長は、厳選した食材と実演ならではの香りと食感です。ベルギー産発酵バターとフランス産岩塩、そして日本の北海道産生クリームを使用したミルククリームを掛け合わせたスイーツパン。東京催事でもテレビ紹介を複数いただいた、鉄板で焼き上げるからこその音・香り・噛み応えあるパン生地を楽しめる「できたてミルクロール」から販売を開始します。2か月間の催事期間中に、他ジャンルやフレーバーも登場予定です。

一口味わうと「しあわせな気持ち」になっていただけることを目指したこだわりのパンをお楽しみください。

東武百貨店 池袋本店「第５回 粉博」催事の様子■『塩とバター』について

『塩とバター』は、2015年に海外市場のマーケティングを行うため設立したシンガポール現地法人の Hattendo Singapore Pte. Ltd.が推進する新ブランドです。多様な食文化が交差するシンガポールで10年間、八天堂の代名詞くりーむパンを基点に「世界で愛されるパンとは何か」を追求し続けてきました。数々の試行錯誤の末にたどり着いた答えが、極シンプルながら奥深い『塩とバター』が引き出すパンのおいしさです。

焼きたて、できたてだからこその、香り・食感に出合うスイーツパンをどうぞ。

■ブランドストーリー

しあわせは、塩とバターの味がする。

シンガポールで生まれた、SIO & BUTTER.

シンガポールで10年。

多様な食文化に育てられながら、おいしさを問い続けました。

行き着いたのは、引き算の美学と素材への信頼。

焼きたてのよろこびを、一口のしあわせに。

SIO & BUTTERは、それだけをまっすぐに届けるベーカリーです。

■ロゴ＆カラー

シンガポールの国旗をイメージしたシンガポールレッドを基調に、塩とバターの「SIO・BUTTER」のアルファベットとシンガポールのスペル「SP」を組み合わせています。

■アイテム

ベルギー産発酵バター×フランス産岩塩×北海道ミルククリームを掛け合わせたスイーツパン

鉄板で焼き上げるからこその音・香り・噛み応えあるパン生地を楽しめる

できたてミルクロール（ミルク）イメージ

・できたてミルクロール（ミルク）

1個250円（税込）/ 3個750円（税込）

じゅわっと香ばしい、揚げ焼きミルクロール。

セミハードなパン生地に塩とバターを練り込み、揚げ焼きにすることでカリっとじゅわっと溢れ出るような旨味と食感をお楽しみいただけます。

パンの塩味と北海道産の生クリームを使用したミルククリームが引きたて合う、くせになる甘じょっぱい味わいを目指しました。

Instagramアカウント ＠sioandbutter https://www.instagram.com/sioandbutter/

■ekie広島 出店概要

会場：ekie広島 2階 おみやげ館 （広島駅）

期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

時間：9:00～20:00

できたてミルクロール（ミルク）を実演販売します。2か月間の催事期間中に、他ジャンルやフレーバーも登場予定です。

会場では、シンガポールでのブランド開発の背景を大切にしながら、お客様に素材の誠実さと焼きたての喜びをお届けします。

■株式会社Hattendo International

株式会社Hattendo Internationalは、株式会社八天堂（本社：広島県三原市、代表取締役：森光孝雅）のグループ会社で、八天堂が生み出した「くりーむパン」を主軸に“「ニッポンの美味しい」で世界中の人々を笑顔にする”をミッションとし、海外に向けた事業企画をアライアンスやコラボレーションも含め推進しています。

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