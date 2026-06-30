ソムリエAI「KAORIUM for Sake & Wine」、ワインの登録銘柄数が1万本を突破！

SCENTMATIC株式会社

嗅覚のデジタライゼーションによって新たな顧客体験を提案するSCENTMATIC株式会社（代表取締役：栗栖俊治、本社：東京都、以下「セントマティック」）は、ソムリエAI「KAORIUM for Sake & Wine」において、ワインの登録銘柄数が1万本を突破したことをお知らせいたします。

※KAORIUMはSCENTMATIC株式会社の登録商標です。

KAORIUMが提供する新感覚のお酒選び体験

ソムリエAI「KAORIUM for Sake & Wine」は、日本酒やワインの風味を言葉で可視化し、理想のお酒との出会いを導くことで、新たな飲食体験を実現するAIシステムです。言語表現が難しいお酒の風味をわかりやすい言葉で表現できる他、「解放されたい」「ワクワクしたい」といったなりたい気分や、「個性的」「フルーティ」といった好みの味わいに合わせて、AIが店頭にあるお酒とのマッチ度を解析し、自分に合ったお酒をレコメンドします。

本サービスの展開以降、飲食店や小売店への導入拡大を背景に登録銘柄数を順調に伸ばし、この度「KAORIUM for Sake & Wine」におけるワインの登録銘柄数が1万本を突破いたしました。

実際に「KAORIUM for Sake ＆ Wine」を導入している紀ノ国屋の渡辺様よりコメントを頂戴しております。

「弊社では、人手不足やインバウンド対応における接客のサポートツールとして『KAORIUM』を導入いたしました。店頭ではお客様が自ら操作しながら楽しんで利用されており、多言語にも対応しているため、外国人観光客の方々にも言葉の壁を感じることなくスムーズにお酒選びを楽しんでいただいています。専門知識が必要で選び方が難しい日本酒やワインの領域において、KAORIUMの登録銘柄数が1万本を突破したことは、接客の標準化や店舗スタッフの負担軽減の観点からも非常に意義のあることだと受け止めています。お酒の魅力をAIがわかりやすい言葉で可視化してくれるため、初心者の方から愛好家の方まで、より直感的な商品選びが可能になると期待しています。今後もこうした技術を積極的に活用し、お客様へより良いサービスを提供していきたいと考えています。」

今回のワイン登録数1万本突破を機に、セントマティックは今後も銘柄の登録数をさらに拡大し、より多くのお客様にKAORIUMをご活用いただけるよう努めてまいります。

ソムリエAI「KAORIUM for Sake ＆ Wine」とは

ソムリエAI「KAORIUM for Sake ＆ Wine」は日本酒やワインの風味を言葉で可視化し、理想のお酒との出会いを導くことで、新たな飲食体験を実現するAIシステムです。どれを選べばいいかわからない、味わいの違いがわかりにくいといった課題を解消し、初心者から愛好者までが日本酒・ワインの魅力をより豊かに楽しめる体験を提供します。

人の感性と膨大な言語データを取り入れたAIによって、お酒の風味データと好みのマッチングを実現。さらに、風味の違いを言葉でわかりやすくビジュアライズし、より深く味わいを楽しめる新しい飲食体験を提供します。

小売店向けタッチサイネージ（ワイン）：

https://scentmatic.co.jp/kaorium/sommelier/wine-retail(https://scentmatic.co.jp/kaorium/sommelier/wine-retail?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=pr&utm_content=202606301100)

【SCENTMATIC株式会社】

セントマティックは、香りを言語化するAI「KAORIUM」で、新しい「香りの体験」を創る企業です。私たちが提供する「嗅覚のデジタライゼーション」は、人の感性に働きかけ、様々なビジネスシーンにおいて活用されています。KAORIUMは世界的なデザイン賞『A’ Design Award』でシルバー賞を受賞しました。また、東京大学大学院と「言葉による香りの感じ方への影響」について共同研究も行っております（※1）。

（※1）https://scentmatic.co.jp/news/20251119(https://scentmatic.co.jp/news/20251119?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=pr&utm_content=202606301100)

代表者：代表取締役 栗栖 俊治

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目22番7号 3階

URL：https://scentmatic.co.jp(https://scentmatic.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=pr&utm_content=202606301100)