参加登録者3,800人越え！製造業・テック企業のキーパーソン登壇イベントが閉幕 「製造業AI実装フォーラム2026」開催レポート

ストックマーク株式会社

国産生成AI基盤の独自開発や生成AIサービスを提供するストックマーク株式会社(本社：東京都港区、代表取締役CEO：林 達、以下：当社)は、2026年6月29日(月)に、製造業における AI実装・活用に特化したオンラインフォーラム「製造業 AI実装フォーラム2026～日本のものづくりを支える、AI実装の最前線～」を開催いたしました。

本フォーラムは、募集開始以降多くの反響をいただき、参加登録者数が3,800人を突破。国内を代表する製造業・テック企業のキーパーソンが登壇し 、大盛況のうちに幕を閉じました。本イベントの、一部セッションの無料アーカイブ配信を期間限定でご視聴いただけます。当日ご参加いただけなかった方は、ぜひこの機会にお申し込みください。

▼「製造業AI実装フォーラム2026」

アーカイブ動画のご視聴はこちら：https://sat.stockmark.co.jp/seminar/AI-forum-2026/(https://sat.stockmark.co.jp/seminar/AI-forum-2026/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=all_prtimes_20260629archive)

「製造業AI実装フォーラム2026」の背景

今回、募集開始直後から大きな反響を呼び、最終的に3,800名もの参加登録者が集まった背景には、日本の製造業全体が直面している「生成AIをいかに実業務に組み込むか」という危機感と期待の高さがあります。

世の中の生成AIトレンドは、これまでの実証実験(PoC)のフェーズを終え、実際の業務へ確実に組み込む「実装」のフェーズへと完全に移行しています。世界的にもトップクラスの品質を誇る日本の製造業ですが、急激な市場変化に伴う現場の高負荷や、熟練者の「属人化」という深刻な課題は、もはや看過できない局面を迎えています。

いま現場が求めているのは、単なる部分的な効率化ではありません。熟練者が持つ「暗黙知」を組織の「形式知」へと変換し、“人間が新たな挑戦に向き合える土台”を、AIの実装によっていかに創り出すかです。

本フォーラムは、この「実証を越えたAI実装」という製造業におけるAI活用における現在の切実なテーマを掲げたからこそ、多くの企業の意思決定者や現場リーダーの共感を呼び、3,800名という規模の熱い関心を集めるに至りました。

当日は、データ戦略、組織設計、AIを前提とした業務プロセスの再設計（AIBPR）、さらには物理世界を動かす「フィジカル AI」にいたるまで、経営・現場・技術の多角的な視点から、日本のものづくりをもう一段強くするための「現在地」と「勝ち筋」を提示いたしました。

開催概要

イベント名 ：製造業AI実装フォーラム2026 ～日本のものづくりを支える、AI実装の最前線～

開催日時 ：2026年6月29日(月)

開催形式 ：オンライン開催

参加費 ：無料(事前登録制)

参加者数 ：3,800名超

主催 ：ストックマーク株式会社

イベントサイト：https://stockmark.co.jp/ai-forum-2026/

各セッションレポート(全8セッション)

基調講演 09:00～09:40AI時代、日本の製造業に残された勝ち筋とは～今、磨くべき強みと変えるべき構造～

【講演者】

小川 立夫 氏(パナソニック ホールディングス株式会社 執行役員 グループCTO)

奥家 敏和 氏(経済産業省 大臣官房審議官 商務情報政策局担当 大臣官房 AI政策統括調整官)

【概要】

AIの進化は競争ルールそのものを激変させています。これまで優位性だった技術やノウハウがコモディティ化する中で、日本の製造業が「自国・自社の強み」として研ぎ澄ますべき領域と、変革すべき構造について議論頂きました。

AIトレンド講演 09:45～10:15製造業AI活用の最前線～各社の取り組み＆いま何が足りないのか～

【講演者】

林 達(ストックマーク株式会社 代表取締役CEO)

【概要】

数多くの製造業の現場で生成AI・LLMの実装を支援してきた独自の視点から、AI活用のリアルな現在地と、現場浸透を阻むボトルネック、それを打破するための処方箋を整理しております。

企業事例講演 10:20～10:50AI資本経営へ、どう転換するか～データ戦略と組織の動かし方～

【講演者】

島田 太郎 氏(株式会社東芝 代表取締役 社長執行役員 CEO)

【概要】

経営・DX戦略の全体像から現場浸透に重要な点まで、

経営視点での実践知を掘り下げます。AI活用における今後の展望についても語って頂きました。

企業事例講演 10:55～11:20未来予測型経営を支えるAI-Readyなデータマネジメントの実践

【講演者】

中林 紀彦 氏(ライオン株式会社 執行役員 全社デジタル戦略担当)

【概要】

AIを強力な武器にするためにはデータ環境が不可欠です。未来予測型経営の実現に向けた、AI-Readyなデータマネジメントの実践と組織的アプローチを解説頂きました。

企業事例講演 11:30～12:50三井化学のDX AI実装で加速する『グローバル・スペシャリティ・カンパニー』への変革

【講演者】

三瓶 雅夫 氏(三井化学株式会社 常務執行役員 CDO デジタルトランスフォーメーション推進本部長)

【概要】

現場で成果を上げているAI実装事例を公開。全社規模でのDX推進におけるリアルな現在地と、AI活用を真の企業変革へつなげる実践知を学べるセッションです。

AIBPR講演 13:00～13:30AIを前提に、業務をどう再設計するか～AIプロジェクトの成否を分ける、AI BPRとは～

【講演者】

久保 隆宏 氏(アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

シニア機械学習デベロッパーリレーションズ)

西村 元一(ストックマーク株式会社 PaaS事業 プロダクトマネージャー)

【概要】

既存業務にAIを「足す」だけでは変革は起きません。AIと人が最適な役割分担をしながら業務を再設計する「AI BPR」について、製造業の課題や現場の事例を交えてお話ししております。

AIトレンド講演 13:35～14:05フィジカルAIの可能性～物理世界のAIを動かすデータと仕組み～

【講演者】

平野 一将 氏(エヌビディア合同会社 ロボティクス事業部 事業部長)

【概要】

デジタル空間に留まらず、工場やロボティクスなど物理世界を動かす「フィジカルAI」の最前線に迫る当講演では、次世代のものづくりを支えるデータと仕組みを紹介頂きました。

テック講演 14:10～14:40AI技術の現在地～最先端知能を日本の「勝ち筋」に変える、ラストピースとは～

【講演者】

福田 昌昭(株式会社Preferred Networks エンジニアリング担当VP(VPoE) 技術企画本部本部長)

有馬 幸介(ストックマーク株式会社 取締役CTO)

【概要】

急速に進化を遂げる最先端AI技術の現在地を踏まえ、それらをいかにして日本の製造業の文脈に適応させ、独自の競争優位性(勝ち筋)へと昇華させるべきかを技術的視点から総括しております。

▼「製造業AI実装フォーラム2026」

アーカイブ動画のご視聴はこちら：https://sat.stockmark.co.jp/seminar/AI-forum-2026/(https://sat.stockmark.co.jp/seminar/AI-forum-2026/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=all_prtimes_20260629archive)

ストックマークのソリューションについて

AI活用は競争力維持のために不可欠な要素となっています。しかし、多くの企業が「データが整備されていない」「現場への定着が進まない」「具体的な成果に繋がらない」といった課題に直面しています。

当社は、独自の自然言語処理技術などを用いて、テキストだけでなく図面や仕様書、過去の判断ロジックといった複雑な知恵をAIが活用できる形へと構造化します。これにより、単なる効率化の枠を超え、人が本来注力すべき「価値創造」や「専門性の研磨」に没頭できるよう、業務プロセスそのものを再設計する「AI BPR(Business Process Re-engineering)」を推進します。

AIが「停滞感を生む単純作業」を自律的に担い、人は「高付加価値業務」へとシフトし、「シゴトを心から楽しめる」状態を創り出すことで、日本企業の競争力を底上げしてまいります。

・ストックマークソリューション：https://stockmark.co.jp/solution/

ストックマーク株式会社について

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明する」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。

製造業向けAIエージェント「Aconnect」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。

会社名 ：ストックマーク株式会社

所在地 ：東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

設立 ：2016年11月15日

代表者 ：代表取締役CEO 林 達

事業内容：最先端の生成AI技術を活用した、

企業のナレッジマネジメント・生成AIの業務適用を支援するサービスの開発・運営

URL ：https://stockmark.co.jp/