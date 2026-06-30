次世代 キラル分析カラム「Vaast(R)」販売開始

株式会社ダイセル

株式会社ダイセル（本社：大阪市北区、代表取締役社長 榊 康裕）は、21種類の天然アミノ酸の鏡像異性体（D体/L体）※を、1本のカラム・単一メソッドで、5分以内の一斉分析を可能にしたアミノ酸一斉キラル分析カラム「Vaast(R)」の販売を2026年7月1日より開始します。

アミノ酸には、分子の構造が鏡に映したような関係にある「鏡像異性体」が存在します。D体とL体では性質や生体内での働きが異なる場合があり、創薬における研究開発や高度な品質管理、健康状態の診断、食品・栄養科学などの分野で、これらを高精度かつ迅速に見分ける分析ニーズが高まっています。一方、従来のアミノ酸の鏡像異性体の分析では、複数のカラムや分析メソッド、長時間の前処理が必要となる場合があり、手法の煩雑さによる分析結果の再現性やスループット（一定時間内に処理できる仕事量）が課題となっていました。

新製品「Vaast(R)」は当社独自の技術を用いることで、従来では約50分を要していた20種類のタンパク質構成アミノ酸とホモセリンを合わせた計21種類の天然アミノ酸を、鏡像異性体の分析も含めて5分以内で一斉に行います。また、AQC（6-アミノキノリル-N-ヒドロキシスクシンイミジルカルバメート）による誘導体化と組み合わせることで、精密かつ高感度な定量分析が可能です。

当社は、長年培ってきたキラル分離・分析技術で、これからも人々の健康やQOLの向上に貢献して参ります。

■ Vaast(R) の製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/35577/table/221_1_2f73ae9165cc7757632f7ae5d33d9bff.jpg?v=202606301252 ]

Vaast(R)はEUを含む複数の国（地域）におけるChiral Technologies Europe S.A.S.の登録商標です。

■ Vaast(R)での実例

※参考：アミノ酸の鏡像異性体

生体内のタンパク質を構成するアミノ酸のほとんどには、同じ分子式で、分子構造が鏡映しの関係の配置になった鏡像異性体のL体（L-アミノ酸）、D体（D-アミノ酸）が存在します。

含まれている原子の種類と数は同じですが、原子の繋がり方や空間的な並び方が変わることで、鏡像異性体のL体とD体では、物質としての性質が変わる場合があります。