おいしさと脱炭素を両立する“水素焙煎”コーヒーが真空パックのドリップコーヒー「フレッシュキューブ」で新登場～『水素焙煎コーヒー 3Pセット』 2026年6月30日（火）発売～

コーヒースタイルユーシーシー株式会社

2026年6月30日

COFFEE STYLE UCC株式会社

水素焙煎コーヒー 3Pセット

COFFEE STYLE UCC株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：西本圭吾）は、新たなおいしさを引き出すとともに、焙煎時にCO2を排出しない脱炭素技術「水素焙煎」を用いた、1杯タイプの真空パックコーヒー「フレッシュキューブ」仕様の『水素焙煎コーヒー 3Pセット』を、2026年6月30日（火）より発売します。

本製品は、単体製品としてご好評をいただいている水素焙煎コーヒーを、ギフト3杯分セットとしてご用意したものです。

COFFEE STYLE UCC・UCCカフェメルカードの各店舗、UCC公式オンラインストアにてお買い求めいただけます。

製品概要

おいしい。しかも環境にいい。「水素焙煎」が引き出す甘みとクリアな後味

生豆を焙煎することで、酸味や苦味などコーヒー特有の風味を引き出す「焙煎」は、味わいを決定づける重要な工程です。UCCはこの焙煎工程において、水素を熱源とする新たな脱炭素技術「水素焙煎」を開発しました。

水素焙煎は、従来の熱源に比べて温度調整の幅が広く、低温帯でも安定した火力コントロールが可能である点が特長です（下図参照）。本製品ではほのかな酸味とやわらかな苦味のバランスに加え、甘みとクリアな後味を引き出しました。おいしさと環境への配慮を両立した、新しいコーヒー体験をお楽しみいただけます。

■製品詳細

『水素焙煎コーヒー 3Pセット』1,030円（税込）

1杯分ずつ真空パックされた水素焙煎コーヒー（9g）×3Pのセットです。ペーパーフィルター付きなので、抽出器具をお持ちでない方にも手軽に淹れていただける仕様です。

■水素焙煎コーヒーについて

UCCグループは「より良い世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」をパーパスに掲げ、コーヒーの新たな可能性を追求し、今までにないコーヒーの価値創造にチャレンジしています。また、UCCサステナビリティ指針を制定し、『2040年までにカーボンニュートラルの実現※1』に向けた取り組みのひとつとして、水素を熱源とするコーヒー焙煎の実現に挑戦しています。

コーヒー豆の焙煎工程の熱源には、一般的に天然ガスを使用しますが、カーボンニュートラルに向けてはCO2排出が大きな課題となります。UCCは燃焼時にCO2を排出しない水素火炎を熱源とした水素焙煎に着目して、2022年より研究開発を開始し、小型のテスト焙煎機で実証研究を重ねてきました。

当初は従来熱源と同等の味覚を再現することを目指していましたが、開発が進むにつれ、従来熱源より焙煎時の温度調整幅が広いなど、水素焙煎独自の優位性を確認することができました。2025年4月にレギュラーコーヒー製造の主力工場「UCC富士工場」において、世界で初めて大型水素焙煎機で水素焙煎コーヒーの量産※2、本格的な販売を開始し、業務用と家庭用の全7品を発売しました。なお、使用する水素は、山梨県よりグリーン水素を調達しています。

左から：UCC富士工場、大型水素焙煎機「HydroMaster/ハイドロマスター」、

※1 UCCのサステナビリティ（2040年までにカーボンニュートラルの実現）：

https://www.ucc.co.jp/company/sustainability/nature/carbon_neutral/

※2 大型水素焙煎機での水素焙煎コーヒーの量産を世界で初めて開始

・UCC調べ

・水素熱源に対応するかたちで焙煎機そのものを独自に設計・開発し、継続的に水素焙煎コーヒーを生産・販売

・年間キャパシティ3,000トン以上を大型焙煎機と定義

詳しくはこちらをご覧ください

・UCCの水素焙煎コーヒーについて：

https://www.ucc.co.jp/company/sustainability/nature/carbon_neutral/hydrogen_roasting/

・2025年4月23日配信リリース UCC、富士工場の大型水素焙煎機「HydroMaster/ハイドロマスター」にて水素焙煎コーヒーの量産を世界で初めて開始：

https://www.ucc.co.jp/company/news/2025/rel250423.html

水素焙煎はCO2排出ゼロです。いつものコーヒーを水素焙煎に切り替えた場合、毎日2杯（例えば朝の1杯、午後の1杯）で、年間に植林1本分のCO2排出削減効果があります。

※ 水素焙煎したコーヒー豆を100％使用したコーヒーの場合

※ 熱風発生時（焙煎の熱を発生させている工程）のCO2排出量がゼロである場合

※ コーヒーの使用量を12g/1杯で算出（当該製品は9g/1杯）

※ ゼロカーボンアクション30レポート2021（環境省発行）に基づく試算

■「フレッシュキューブ」とは

UCCの独自技術「フレッシュキューブ」は、コーヒーを1杯分ごとに真空パックすることで、コーヒーの酸化を防ぎ、鮮度を最大限に保ちます。これにより、ご家庭でもいつでも挽きたてのような香りと味わいを楽しむことができます。コーヒーの粉は1杯分ずつに個包装されており、ドリップ用フィルターも付属していますので、お湯を準備するだけで簡単に美味しいコーヒーを淹れることができます。

■『水素焙煎コーヒー 3Pセット』オンラインストア、販売店舗

UCC公式オンラインストア

- https://store.ucc.co.jp/category/BRAND_8/CAH0700000.html

販売店舗

コーヒースタイルユーシーシー株式会社 | STORE LIST

- COFFEE STYLE UCC 横浜店神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 新相鉄ビル(ジョイナス)地下1F『FOOD＆TIME ISETAN YOKOHAMA』内TEL:045-534-5613- COFFEE STYLE UCC アトレ吉祥寺店東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺 本館 1階TEL:0422-27-2895- COFFEE STYLE UCC ディアモール大阪店大阪府大阪市北区梅田1丁目 大阪駅前ダイヤモンド地下街3号 ディアモール大阪 マーケットストリート電話番号：06-6476-8281- UCCカフェメルカード 大丸札幌店北海道札幌市中央区北五条西4-7 大丸札幌B1FTEL：011-206-9970- UCCカフェメルカード そごう千葉店千葉県千葉市中央区新町1000番地 そごう千葉B1FTEL：043-238-5348- UCCカフェメルカード そごう大宮店埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-6-2 そごう大宮B1FTEL：048-648-1328- UCCカフェメルカード アトレ吉祥寺店東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺1ＦTEL：0422-23-7071- UCCカフェメルカード 新宿高島屋店東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 新宿高島屋B1FTEL：03-5361-1365- UCCカフェメルカード そごう横浜店神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜B2FTEL：045-465-2694- UCCカフェメルカード JR京都伊勢丹店京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ﾙ東塩小路町901 京都伊勢丹B1FTEL：075-352-6256- UCCカフェメルカード 阪急西宮店兵庫県西宮市高松町14-1 阪急西宮ガーデンズ1FTEL：080-9588-1528- UCCカフェメルカード 大丸神戸店兵庫県神戸市中央区明石町40 大丸神戸店B1FTEL：078-977-7820- UCCカフェメルカード 大丸須磨店兵庫県神戸市須磨区中落合2-2-4 大丸須磨店1FTEL：078-794-7255- UCCカフェメルカード 天満屋岡山店岡山県岡山市北区表町2-1-1 天満屋岡山てんちかTEL：086-231-7604- UCCカフェメルカード そごう広島店広島県広島市中区基町6-27 そごう広島本館B1FTEL：082-512-7821- UCCカフェメルカード 天満屋福山店広島県福山市元町1-1 天満屋福山店B1FTEL：084-928-4067- UCCカフェメルカード 丸由百貨店鳥取県鳥取市今町2-151 丸由百貨店B1FTEL：0857-25-2151- UCCカフェメルカード 博多大丸店福岡県福岡市中央区天神1丁目4-1 博多大丸本館B2FTEL：092-762-7361- UCCカフェメルカード 鶴屋百貨店熊本県熊本市中央区手取本町6-1 鶴屋百貨店B2FTEL：096-327-3732- UCCカフェメルカード いよてつ高島屋店愛媛県松山市湊町5-1-1 いよてつ高島屋B1FTEL：089-948-2450- カフェノバール 西武所沢店埼玉県所沢市日吉町12-1 西武所沢B1FTEL：042-927-3414