ギブリー、MANA Studioにて「エージェントモード」の機能アップデートを実施。

株式会社ギブリー

生成AIの法人活用を支援する株式会社ギブリー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井手高志、

以下当社）は、当社が展開する生成AI活用プラットフォーム「MANA Studio」（マナ スタジオ）

において、2026年6月30日、新機能「エージェントモード」の機能アップデートを実施したことを

お知らせします。

■エージェントモードについて

エージェントモードとは、ユーザーが業務内容を指示すると、MANA Studioが外部サービスの操作を自律的に実行しながらタスクを完了するモードです。

従来の会話モードではテキストでの回答生成に留まっていましたが、エージェントモードでは複数の

ステップにまたがる複雑な業務を代わりに実行できます。

■エージェントモードでできること

１. 外部アプリの直接操作（データの検索・取得・作成・更新）

連携した外部サービス（Microsoft 365、Google Workspace、Salesforceなど）に直接アクセス

します。

ファイルの読み取りや検索だけでなく、メールの送信、カレンダーへの予定追加、スプレッドシートの編集などをユーザーの代わりに行います。



２. 複数ツールを横断した連続処理（クロスアプリ連携）

1つの指示で、複数のアプリをまたいだ一連の作業を自動化します。

例えば、「Gmailの最新メールを確認し、内容を要約して、Googleドキュメントにまとめ、

Slackで報告する」といった連続したステップ（最大20ステップ）を一度の依頼で完結させます。



３. 専用環境での高度なデータ処理とファイル生成

エージェントは裏側で専用のコード実行環境（Pythonサンドボックス）を利用できます。

これにより、単なるテキストのやり取りを超え、提供されたデータの集計・分析、グラフの作成、

PDFやPowerPoint（PPTX）形式でのレポート出力など、高度なファイル生成・加工が可能です。

エージェントモードを使用することで、以下のような業務をMANA Studioのチャット上の会話だけで完結できるようになります。

ユースケースの例：

・今週のメールを要約して、緊急度が高い内容をピックアップ

・今週出席した商談のメモを元にレポートを作成し、提案資料を作成

・月次データを集計し、レポートをドライブに保存し、Slackチャンネルに投稿

・メールスレッドの文脈を踏まえてフォローアップ会議を設定

・プロジェクト関連ファイルを収集し、レポートにまとめる

・顧客ミーティング前に顧客の情報を調査し、まとめたドキュメントを準備

■外部連携アプリケーション一覧

現在対応している外部連携アプリケーションは下記の通りです。

・SharePoint

・Excel

・OneDrive

・Salesforce

・Slack

・Gmail

・Google Drive

・Google Docs / Sheets / Slides

・Google Calendar



※エージェントモードでは元々ユーザーにアクセス権がなかったファイルへアクセスしたり、

ユーザーの権限を超過した操作をすることはできません。

■生成AI・AIエージェント活用プラットフォーム「MANA Studio（マナ スタジオ）」

「MANA Studio」は、優れた操作性と高度な機能性を両立した生成AI・AIエージェント活用プラットフォームです。 マルチLLM機能を搭載し、複数の最新LLMの中から業務シーンに応じて最適なモデルを選択可能。 LLMを切り替えた際もそれまでの会話を引き継ぎ、シームレスに利用できることが

特長です。

エンタープライズ標準のセキュリティ基盤により、強固なユーザーデータ保護を実施します。

「MANA Studio」Webページ：https://gomana.ai/product/mana-studio

■株式会社ギブリーについて

社 名 ：株式会社ギブリー

所在地 ：東京都渋谷区南平台町15-13 帝都渋谷ビル8階

代表者 ：井手 高志

設 立 ：2009年4月28日

資本金 ：50,000,000円

事業内容：・コンサルティング／システム開発事業

・AX（AIトランスフォーメーション）事業

・マーケティングDX事業

・人的資本インテリジェンス事業

・サイバーセキュリティ事業

URL ：https://givery.co.jp/

※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。