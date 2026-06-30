「Chut! By BRADELIS」人気シリーズ「ドレスイージー」からバックスタイルを彩る新商品を発売！西武渋谷店内CHOOSEBASE SHIBUYAにて7月9日(木)より期間限定で商品を販売！

ゴールドフラッグ株式会社

インナーウェアブランド「Chut! By BRADELIS」を展開するゴールドフラッグ株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：平久保 晃世）は、2026年7月3日(金)より、人気の定番シリーズ「ドレスイージー」から新商品を発売いたします。また、西武渋谷店内の次世代型OMOストア「CHOOSEBASE SHIBUYA」にて、7月9日(木)から9月30日(水)までの期間限定で商品を販売いたします。

インナーウェアブランド「Chut! By BRADELIS」は、発売開始から約1か月で、一部のサイズやカラーが完売。商品レビューには、「フィット感が良く快適に着けられる」「バストを綺麗に見せてくれる」など、多くのお客様からご好評の声をいただいています。

7月3日(金)には、定番の人気シリーズ「ドレスイージー」から、ヘルシーな肌見せスタイルをかなえるノンワイヤーブラ「ドレスイージーバックレースB6S2」を発売いたします。

また、7月9日(木)から9月30日(水)までの期間限定で、西武渋谷店内の次世代型OMOストア「CHOOSEBASE SHIBUYA」にて、商品を販売いたします。店内のフィッティングルームでは、5月に発売した4シリーズと併せて、新商品をお試しいただけます。当ブランドはオンラインストア限定販売のため、商品を直接ご体感いただける貴重な機会です。下着のサイズ選びに不安がある方も、ぜひご来店ください。

- 商品概要ドレスイージーバックレースノンワイヤーブラB6S2

コーラルリーフをモチーフに描かれた華奢なレースがバックスタイルを彩るノンワイヤーブラ。こだわりのディテールで、後ろ姿まで抜かりなく演出します。

上品で落ち着いたデザインは、どんなアウターにも馴染むのが魅力。デイリーにも特別な日にも活躍します。

暑さを感じやすいアンダーバストは、ラッセルレース1枚仕立てで、軽やかな着用感。開放感のあるバックデザインで、トレンドの肌見せファッションをヘルシーに。

＜期間限定ショップ 開催概要＞

期間中、CHOOSEBASEの店内とオンラインストアにて、一部商品を販売いたします。

■期間：7月9日(木)～9月30日(水)

■営業時間：11：00～21：00

■開催場所：CHOOSEBASE SHIBUYA

東京都渋谷区宇田川町21-1 西武渋谷パーキング館1階

■販売商品：

・シアーヴェールB6S1 (ワイヤーブラ／パンティ／タンガ／キャミソール)

・シアーリブB6S1 (ビスチェブラ／トップス／キャミソール)

・ドレスイージーレースB6S1 (ノンワイヤーブラ／パンティ)

・ドレスイージーバックレースB6S1 (ノンワイヤーブラ／パンティ)

・ドレスイージーバックレースB6S2 (ノンワイヤーブラ／パンティ)

※期間中、商品が変更になる可能性がございます。

- CHOOSEBASE SHIBUYAについて

そごう・西武が手掛ける新業態のメディア型OMO（Online Merges with Offline）ストアです。「モノを買う」のではなく、「意味に出会い、意志を買う」という次世代の店舗のあり方を提案しています。

- 「Chut! By BRADELIS」

2024年にサービスを終了したインナーウェアブランド「Chut!」ならではの軽やかな着用感と洗練されたデザイン性を大切にしながら、ブラデリスが培ってきたものづくりの経験を重ね、“今”のトレンド感を取り入れた商品を提案しています。

公式オンラインストア

https://chut.jp

◆SNSアカウント

・ Instagram

https://www.instagram.com/chut.jp/

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