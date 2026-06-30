求人データベース「Bee」、ITreview Grid Award 2026 Spring「求人データベース部門」で4期連続最高位である「Leader」を受賞

株式会社ネオキャリア

総合人材サービスを展開する株式会社ネオキャリア（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西澤 亮一、以下「ネオキャリア」）が提供する人材紹介会社向け求人データベース「Bee（ビー）」は、アイティクラウド株式会社が運営する国内最大級のIT製品レビューサイト「ITreview」が発表した「ITreview Grid Award 2026 Spring」の求人データベース部門において、最高位である「Leader」を受賞しました。また、ユーザーから高い評価を得た製品を表彰する「ITreview The Best Software in Japan 2026」では、TOP100にも選出されました。

なお、Beeは「ITreview Grid Award」の求人データベース部門において4期連続でLeaderに選出されており、2026 Springでは15製品の中で口コミ数・口コミ評価ともに高い評価を獲得しました。人材紹介会社向けの伴走型支援や独自求人の豊富さ、業務効率化を支援する利便性が評価されています。

Beeがユーザーから支持される理由

Beeが支持される理由として、主に以下の3つの点について、多くの人材紹介会社から高い評価をいただいています。

- 人材紹介会社に寄り添う伴走型支援専任のカスタマーサクセスやリクルーティングアドバイザーが、求人提案だけでなく組織運営や人材育成まで支援。実務に即したサポート体制が評価されています。- 若手・未経験層に強い求人ラインナップネオキャリアが独自に開拓した求人情報を多数保有し、若手・未経験層向け求人や非公開求人も豊富。提案の幅を広げられる点が支持されています。- 業務効率化と属人化の解消求人検索や情報収集にかかる工数を削減し、担当者の経験に依存しない運用を実現。組織全体の生産性向上を支援しています。

求人データベース「Bee」のレビュー一覧：https://www.itreview.jp/products/neo-career-bee/reviews

求人データベース「Bee（ビー）」について

Beeは、人材紹介会社が抱える求人不足や属人化という事業課題を解決するために設計された、クラウド型求人プラットフォームです。導入企業は、ネオキャリアが独自に開拓した広範かつ最新の求人網へ即座にアクセス可能。豊富な選択肢から、求職者へ最適なキャリア提案を導き出せます。

求人開拓の工数削減と提案業務の効率化を実現するとともに、人材紹介の経験豊富なカスタマーサクセスが、KPI設計から運用面まで伴走。事業成長を支援する伴走型のサービスとして、提供開始以来、400社を超える企業にご利用いただいています。

Beeサービスサイト：https://agent.bee-jobsharing.com/(https://agent.bee-jobsharing.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=bee-award2026)

「ITreview Grid Award 2026 Spring」について

「ITreview Grid Award 2026 Spring」は、アイティクラウド株式会社が提供する国内最大級のIT製品比較プラットフォーム「ITreview」に投稿されたユーザーレビューをもとに、四半期ごとに高い評価を得た製品を表彰するアワードです。

2026 Springでは、ITreviewに掲載されたレビューをもとに、顧客満足度と市場での認知度の双方が優れた製品を「Leader」として選出しています。

ITreview Grid Award 2026 Spring：https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html

「ITreview The Best Software in Japan 2026」について

「ITreview The Best Software in Japan 2026」は、アイティクラウド株式会社が提供する国内最大級のIT製品比較プラットフォーム「ITreview」に投稿された約15.8万件のリアルなユーザーレビューをもとに、現在、日本企業からの評価が高くビジネスの最前線で注目を浴びているSaaS・ソフトウェアやITサービスを選出して表彰する年に一度のアワードです。

2025年4月～2026年3月の1年間に収集されたレビューを多角的に分析し、製品への満足度や使いやすさ、価格への満足度、サポート品質などの各評価のスコアに加え、レビュー件数や市場での検索数、今年の注目度といった指標を掛け合わせ、信頼性の高い「ITreview Score」を算出し、選出されています。

ITreview The Best Software in Japan 2026：https://www.itreview.jp/lp/award-summary/2026.html

会社概要

会社名 ：株式会社ネオキャリア

所在地 ：東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル

代表者 ：代表取締役CEO 西澤 亮一

事業概要：採用支援、就労支援、業務支援

URL ：https://www.neo-career.co.jp/