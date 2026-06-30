2026年7月27日(月)ディズニーリゾートラインは開業25周年を迎えます！

株式会社舞浜リゾートライン

東京ディズニーリゾート(R)の各施設を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」では、開業25周年を記念し、この夏より、ディズニーリゾートライン開業25周年の企画や、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー(R)25周年“スパークリング・ジュビリー”」と連動した企画をお楽しみいただけるほか、リゾートライナーを1組1両ずつ貸切りでお楽しみいただける貸切乗車券を販売します。

＜ディズニーリゾートライン開業25周年を記念した企画＞

開業25周年を迎える2026年7月27日(月)には、「ディズニーリゾートライン25周年を記念したオリジナル台紙付きスペシャルフリーきっぷ」を販売するほか、スペシャルムービー「25th Memorial Movieディズニーリゾートライン」を公開します。

また、「ディズニーリゾートライン開業25周年をお祝いするオリジナルシール」を7月27日(月)当日限定でディズニーリゾートラインを利用される方にプレゼントします。

＜東京ディズニーシー25周年"スパークリング・ジュビリー"と連動した企画＞

2026年7月24日(金)より、リゾートゲートウェイ・ステーションの改札内で、ディズニーリゾートラインでは初めての体験型映像演出「マジック・イン・モーション！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」をお楽しみいただけます。

＜ディズニーリゾートライン開業25周年を記念した企画＞

◆ディズニーリゾートライン25周年を記念したオリジナル台紙付きスペシャルフリーきっぷ◆

販売期間：2026年7月27日(月)～

「ディズニーリゾートライン25周年を記念したオリジナル台紙付きスペシャルフリーきっぷ」を、25,000枚限定でリゾートゲートウェイ・ステーション、東京ディズニーシー・ステーションにて販売します。

リゾートライナー全5編成が揃った華やかなデザインの台紙には、キラキラと輝く、祝祭感にあふれたフリーきっぷが収められています。

※売り切れ次第、販売を終了します。販売駅は予告なく変更になる場合があります。

■内容

オリジナル台紙付きスペシャルフリーきっぷ(1日フリーきっぷ)

■販売価格

1,100円(大人のみ)

■販売枚数

25,000枚

■販売期間

2026年7月27日(月)～売り切れ次第 販売終了

■販売場所

リゾートゲートウェイ・ステーション、東京ディズニーシー・ステーション

※販売駅は予告なく変更になる場合があります。

■販売時間

7月27日(月)のみ11:00～終車まで

7月28日(火)以降は始発～終車まで

※販売時間は予告なく変更になる場合があります。

■購入方法

自動券売機でオリジナル台紙付きスペシャルフリーきっぷをご購入いただくと、引換券が発行されます。同駅の引換場所にて引換券とオリジナル台紙付きスペシャルフリーきっぷを交換します。

※引換券に記載された引換期限を過ぎると引換券は無効になります。

※引換券の紛失、盗難等について当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き責任は負いません。

また再発行はいたしかねます。

券売機イメージ

引換券イメージ

■その他

2027年3月31日(水)までの間の1日限り利用可能なフリーきっぷです。

お支払いは現金、交通系ICカード(カードタイプのみ)が利用可能です。

おひとり様1会計につき、5セットまで購入可能です。

◆25th Memorial Movieディズニーリゾートライン◆

公開日：2026年7月27日(月)～

東京ディズニーリゾート公式YouTubeおよびディズニーリゾートライン特設サイトにて、開業25周年を記念したスペシャルムービーを公開します。

皆さんのかけがえのない物語と共に歩んできた25年。その一つひとつの想い出と、忘れられない景色、そして心からの感謝の気持ちを、このスペシャルムービーに込めました。

ぜひご覧ください。

https://www.tokyodisneyresort.jp/fantasy/resortline/

◆ディズニーリゾートライン開業25周年を記念したオリジナルシール◆

配布日：2026年7月27日(月)当日のみ

ディズニーリゾートライン開業25周年を記念した特別なロゴがデザインされたオリジナルシールを、7月27日(月)当日限定で、ディズニーリゾートラインを利用される方にプレゼントします。25周年の感謝の気持ちを込めたオリジナルシールです。この日だけの特別な一日をお楽しみください。

※ディズニーリゾートラインを利用される方、お一人につき１枚プレゼントします。

お近くのキャストにお声がけください。

※配布状況に応じて、予告なく配布を終了します。

◆スーベニアメダル◆

販売期間：2026年6月26日(金)～

ディズニーリゾートライン開業25周年を記念したスーベニアメダルをリゾートゲートウェイ・ステーションと東京ディズニーシー・ステーションにて販売中です。

リゾートゲートウェイ・ステーション東京ディズニーシー・ステーション

＜東京ディズニーシー25周年"スパークリング・ジュビリー"と連動したコンテンツ＞

◆マジック・イン・モーション！

東京ディズニーシー25周年"スパークリング・ジュビリー"ライナー◆

開催期間：2026年7月24日(金)～2027年3月31日(水)

JR舞浜駅に隣接するリゾートゲートウェイ・ステーションの改札内で、7月24日(金)からディズニーラインでは初めてとなる体験型映像演出「マジック・イン・モーション！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」を実施します。

東京ディズニーシー25周年のテーマ曲が流れる中、壁に映し出されたリゾートライナーの映像に手をかざしていくと「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」のデザインへと少しずつ変化します。

ご家族やご友人と一緒に手を動かしながら、皆さんで協力して楽しめる体験型コンテンツです。

東京ディズニーシー25周年を記念した特別な思い出づくりに、ぜひお立ち寄りください。

◆「東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」をモチーフにしたフリーきっぷ◆

販売期間：2026年7月24日(金)～2027年3月31日(水)

7月24日(金)からディズニーリゾートラインで初めてラッピングライナーをモチーフにしたフリーきっぷを販売します。

25周年の思い出にコレクションしてみてはいかがでしょうか。

◆東京ディズニーリゾート(R)を巡るリゾートライナー貸切乗車券◆

抽選応募期間：2026年7月1日（水）～2026年7月20日（月）

実施期間：2026年7月25日（土）～2026年8月31日（月）

1両を1組で貸切り、2周乗車いただける特別な貸切乗車券です。貸切りならではの特別な空間の中、いつもとは異なるプライベートな体験ができる車内で、リゾートライナーや周辺の景色を思う存分、満喫いただけます。加えて、車窓から見える東京ディズニーリゾートの様々な施設の秘密や、リゾートラインにまつわるエピソードを紹介します。

また、ディズニーリゾートラインのキャストのコスチュームをイメージしたTシャツや、リゾートライナーがデザインされたリストバンドをプレゼントします。

小学生以下のお子様にはキャストのコスチュームと同じデザインの帽子を貸出します。

さらに、リゾートライナーがデザインされた、日付の入ったフォトプロップスでの記念撮影をお楽しみいただけます。

実施日時 2026年7月25日（土）～2026年8月31日（月）

1回目 集合時刻12:30／終了時刻13:35頃

2回目 集合時刻13:50／終了時刻15:00頃

3回目 集合時刻16:15／終了時刻17:20頃

※乗車日により開催の回数が異なります。詳しくは7月1日（水）11:00にオープンする特設サイトの応募フォームよりご確認ください。

https://www.tokyodisneyresort.jp/fantasy/resortline/#event01

乗車区間

リゾートゲートウェイ・ステーションからリゾートゲートウェイ・ステーションまで

指定列車で2周（乗車時間約30分）

価格

1組当たり 50,000円（税込）

支払方法

オンラインカード決済（クレジットカード）

販売期間 7月1日（水）～7月20日（月）の期間を3回に分け、事前抽選販売を行います。

1回目：2026年7月1日（水）～7月6日（月）

※2026年7月25日（土）～8月6日（木）乗車分

2回目：2026年7月8日（水）～7月13日（月）

※2026年8月7日（金）～8月18日（火）乗車分

3回目：2026年7月15日（水）～7月20日（月）

※2026年8月19日（水）～8月31日（月）乗車分

なお、7月24日（金）13時より、抽選後のキャンセル等により空きがある場合に限り

先着順で販売いたします。

7月1日（水）11:00にオープンする特設サイトの応募フォームよりお申込みください。

https://www.tokyodisneyresort.jp/fantasy/resortline/#event01

抽選結果

7月7日（火）頃から順次、抽選結果をお申込み時にご登録いただいたメールアドレスへ

お知らせいたします。

当日案内

購入された方は、ご乗車日にリゾートゲートウェイ・ステーション乗車券センターにて、

抽選結果のお知らせに表示される二次元コードとご本人確認ができるもの（運転免許証、

マイナンバーカード、パスポートなどお名前と顔写真が付いたもの）をご提示ください。

記念品

・ディズニーリゾートラインのキャストのコスチュームをイメージしたTシャツ

子供用サイズ：100cm・130cm・150cm、大人用サイズ：Ⅿサイズ・Lサイズから、お選びいただけます。

・リゾートライナーをデザインしたリストバンド

全5色（イエロー、ピンク、ブルー、パープル、グリーン）の中から1色をお選びいただけます。

※記念品は、乗車いただく方1名につき1つ提供します。当日乗車されない方への提供はいたしません。

子供用Tシャツ大人用Tシャツリストバンド

注意事項

・1組当たり1名から最大6名までご参加いただけます。

・お支払い方法はクレジットカードによる事前決済のみとなります。

・本乗車券でのご乗車には抽選応募または先着応募申し込みされたご本人様の参加が必要です。ご乗車 時に抽選応募または先着応募されたご本人が不在の場合は、いかなる場合でもお連れ様含めてご乗車をお断りいたします。

・乗車する車両は選べません。当社があらかじめ指定する車両へご乗車ください。

・記念品の受渡しは事前のご予約人数分かつ乗車当日の乗車人数分のみとなりますので、あらかじめご了承のうえご注意ください。

・当日の運行状況や、やむを得ない事情によりプログラムの変更または中止をする

ことがあります。

※詳細は、特設サイト内の利用規約をご確認ください。

ディズニーリゾートライン特設サイト :https://www.tokyodisneyresort.jp/fantasy/resortline/